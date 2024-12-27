ДТЕК прийняв першу партію LNG у 100 млн куб.м зі США

Енергохолдинг ДТЕК прийняв першу партію скрапленого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів після того, як судно з ним пришвартувалося в Греції.

"Партія приблизно 100 млн куб. газу або 1 ТВт*год енергії на борту Gaslog Savannah прибула на ЗПГ-термінал Ревітуса в п'ятницю вранці. D.Trading, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж. Працюючи разом із грецькими та іншими партнерами, ЗПГ буде регазифікований і передаватиметься через газові мережі Європейського Союзу та України", - повідомляється на сайті ДТЕК.

Як зазначає енергохолдинг, ця поставка є частиною більш глобальних заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України та Європи шляхом зменшення залежності від російського газу.

Постачання відбудеться за кілька днів до того, як Україна припинить дію угоди про транзит російського газу до Європейського Союзу через свою територію, наголошує ДТЕК.

D.Trading очікує, що п'ятничний вантаж буде першим із низки таких постачань зі США і прагне розширити свою діяльність у сфері СПГ на північну частину Європи та Балтію.

"Прибуття цієї поставки СПГ є чітким сигналом рішучості ДТЕК сприяти зміцненню енергобезпеки України та Європи. Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, а й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергосистему. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за стратегічний внесок, який вони роблять в енергетичну безпеку Європи за допомогою таких поставок", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко:

D.Trading пояснив, що везе свій перший вантаж через Грецію у зв'язку з обмеженнями на транзит СПГ Чорним морем і безпосередньо до України, пов'язаними з війною. Замість цього компанія використовувати регазифікаційні термінали, такі як Ревітуса, разом із транскордонними трубопроводами, такими як ініціатива "Вертикальний коридор", за допомогою якої відбувається транспортування газу між Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Україною.

Як повідомлялося в червні 2024 року, американський виробник LNG Venture Global і D.Trading уклали угоду на його поставку до України і Східної Європи.

"D.Trading буде закуповувати вантажі на LNG-заводі Venture Global Plaquemines, починаючи з кінця цього року і до кінця 2026 року, для підтримки середньострокових потреб в енергетичній безпеці України і більш широкого східноєвропейського регіону", - пояснювалося в повідомленні Venture Global.

Крім того, угода передбачає, що D.Trading закуповуватиме до 2 млн тонн LNG на рік на третьому об'єкті Venture Global - CP2 LNG протягом 20 років. Домовленості також передбачають співпрацю в питаннях доступу до потужностей регазифікаційних терміналів і газопроводів.