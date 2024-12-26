Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрпошта» скоротила терміни доставки до США до 14 днів

 

АТ "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів раніше, повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко в ексклюзивному відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз терміни доставки «Укрпошти» за кордон - 7-21 день по Європі, залежно від країни, США - до двох тижнів", - сказала Павленко, уточнивши, що раніше доставка до США тривала до 20 днів.

За її словами, скоротити терміни доставки відправлень з України за кордон вдалося завдяки співпраці з однією з найбільших у світі логістичних компаній DHL.

"Ще під час пандемії COVID-19 я мала величезне бажання домовитися з DHL, щоб вони приймали відправлення «Укрпошти» на свої літаки. Домовитися про це вдалося не одразу - ми мали різні зразки документів - «Укрпошта» поштовий зразок, а DHL - зразок експрес-перевізника. Однак це сталося, і останнім часом на адресу компанії спеціального підрозділу DHL у Лондоні - DHL Global Match прибувають повні фури з України. Вантажі «Укрпошти» довантажуються на рейсові літаки DHL Aviation (підрозділ DHL, що займається авіаційними перевезеннями по всьому світу - ІФ-У). Я дуже задоволена темпами, які ми маємо в сезон і в міжсезоння завдяки цій співпраці", - розповіла Павленко.

Як відомо, "Укрпошта" доставляє посилки та кореспонденцію до/з України до 190 країн світу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8623
  0,1252
 0,30
EUR
 1
 43,5159
  0,1175
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес