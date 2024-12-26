«Укрпошта» скоротила терміни доставки до США до 14 днів

АТ "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів раніше, повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко в ексклюзивному відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз терміни доставки «Укрпошти» за кордон - 7-21 день по Європі, залежно від країни, США - до двох тижнів", - сказала Павленко, уточнивши, що раніше доставка до США тривала до 20 днів.

За її словами, скоротити терміни доставки відправлень з України за кордон вдалося завдяки співпраці з однією з найбільших у світі логістичних компаній DHL.

"Ще під час пандемії COVID-19 я мала величезне бажання домовитися з DHL, щоб вони приймали відправлення «Укрпошти» на свої літаки. Домовитися про це вдалося не одразу - ми мали різні зразки документів - «Укрпошта» поштовий зразок, а DHL - зразок експрес-перевізника. Однак це сталося, і останнім часом на адресу компанії спеціального підрозділу DHL у Лондоні - DHL Global Match прибувають повні фури з України. Вантажі «Укрпошти» довантажуються на рейсові літаки DHL Aviation (підрозділ DHL, що займається авіаційними перевезеннями по всьому світу - ІФ-У). Я дуже задоволена темпами, які ми маємо в сезон і в міжсезоння завдяки цій співпраці", - розповіла Павленко.

Як відомо, "Укрпошта" доставляє посилки та кореспонденцію до/з України до 190 країн світу.