Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg

 

На таких виробників, як BYD Co. і MG SAIC Motor Corp. припадає 7,4% реєстрацій електромобілів по всій Європі в листопаді, в порівнянні з 8,2% в жовтні. Це найнижчий рівень з березня.

Про це пише Bloomberg.

Китайські автовиробники захопили найменшу частку європейського ринку електромобілів за вісім місяців після того, як нові тарифи додали до вартості імпорту автомобілів в регіон до 35%.

Найбільше постраждала державна материнська компанія MG SAIC, тарифи якої тепер становлять 45%. Китайський автовиробник, який тривалий час був лідером продажів у Європі, колись британський бренд спортивних автомобілів, останнім часом зазнав невдачі, зафіксувавши падіння реєстрацій на 58% минулого місяця порівняно з 2023 роком.

На тлі відступу MG, BYD вирвався вперед: у листопаді кількість реєстрацій по всій Європі зросла більш ніж удвічі - до 4 796 автомобілів.

Повідомляється, що світовий експорт електромобілів у листопаді впав на 19% порівняно з минулим роком, у тому числі на 23% до ЄС.

Однак у Німеччині та Франції кількість реєстрацій електромобілів китайськими виробниками в листопаді скоротилася більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком. На противагу цьому, у Великобританії, яка не є членом ЄС і не прийняла тарифи, китайські виробники електромобілів продемонстрували зростання на 17% в річному обчисленні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9910
  0,1149
 0,27
EUR
 1
 43,6454
  0,1340
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес