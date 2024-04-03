Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь України активи російського підприємця Худайнатова

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Мінʼюсту, постановивши стягнути в дохід держави 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг», кінцевим бенефіціаром яких був російський олігарх Едуард Худайнатов.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 2 квітня 2024 року, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги на рішення ВАКС від 26 січня 2024 року про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до громадянина РФ Худайнатова Е. Ю. та третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору: ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «Інвест-Регіон», Shell Overseas Investments B. V., Eatongate Holdings Limited, Cicerone Holding B. V., Bogstone Holding B. V., ТОВ «Інвест-Регіон», ТОВ «Альянс Ойл Україна», ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», ТОВ «Альянс-Україна», ТОВ «Рентойл» про застосування санкції та стягнення активів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд першої інстанції застосував до Худайнатова санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції» та стягнув у дохід держави 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Ойл Україна» у розмірі 447 604 842,76 грн.

Водночас суд відмовив у задоволенні позовних вимог у частині стягнення в дохід держави 49 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» у розмірі 270 836 475 грн.

За результатами апеляційного розгляду, колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу ТОВ «Альянс Ойл Україна».

Водночас Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України, постановивши стягнути в дохід держави 49% статутного капіталу ТОВ «Альянс Холдинг».

Встановлено спосіб виконання рішення, відповідно до якого мають бути зареєстровані зміни до відомостей про розміри часток у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг»: 49 % частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» - за державою Україна; 51 % частки у статутному капіталі - за компанією Shell за її зверненням до суб'єкта державної реєстрації.

В іншій частині рішення ВАКС від 26 січня 2024 року залишено без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Едуард Худайнатов - власник ВАТ «Незалежна нафтогазова компанія», колишній перший віцепрезидент, заступник голови правління, член ради директорів ПАТ «НК «Роснафта».

Позов про застосування санкцій до Худайнатова Міністерство юстиції подало 4 жовтня 2023 року.

«Альянс Холдинг» управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні. На момент повномасштабного вторгнення РФ Худайнатов володів 49% акцій фірми.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до російського бізнесмена Едуарда Худайнатова щодо стягнення його активів у дохід держави.