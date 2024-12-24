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Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць

09:33 24.12.2024 |

Новини IT

 

З 21 грудня Twitter запровадив нові ціни на преміальну передплату для користувачів - зазначається, що з метою «підвищення виплат творцям контенту».

Вартість Premium Plus тепер становить $22 на місяць і $229 на рік - і для українців зокрема (раніше $16 і $168 відповідно). Ціни зросли загалом по всьому світу, а в таких європейських країнах, як Франція, Німеччина та Іспанія сягнули 21 євро, у Канаді 26 канадських доларів, в Австралії 35 австралійських доларів, а у Великій Британії 17 фунтів стерлінгів.

Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць

 

Підвищення вартості буде застосоване одразу для нових передплатників, тоді як для старих користувачів поточні тарифи діятимуть до 20 січня. Ціна базової передплати та звичайної Premium поки лишається без змін.

Це найбільше підвищення вартості передплати з моменту придбання Twitter Ілоном Маском. Може здатись, що таким чином власник намагається компенсувати втрату ціни самої компанії чи відтік рекламодавців, однак в офіційній заяві соцмережі сказано, що передплати тепер «більш безпосередньо підживлюють» виплати творцям, щоб «винагороджувати якість вмісту та залучення, а не лише перегляди».

Власники Premium Plus отримають доступ до додаткових функцій, таких як інструмент моніторингу тенденцій Radar від X, і вищі ліміти на використання Grok AI на платформі.
За матеріалами: ITC.ua
 

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