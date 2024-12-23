Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації

16:54 23.12.2024 |

Новини IT

 

Засновник Telegram Павєл Дуров оголосив, що месенджер вперше за свою 3-річну історію монетизації став прибутковим.

У 2024 році кількість підписників Telegram Premium сягнула 12 мільйонів. Загальний прибуток Telegram у 2024 році перевищив $1 млрд.


За останні чотири роки Telegram випустив боргові зобов'язання на суму близько $2 млрд. Значну частину цих боргів компанія погасила цієї осені, і тепер завершує 2024 рік з грошовими резервами, що перевищують $500 млн.

Дуров пояснює такий успіх інноваціями в монетизації, такими як Stars, Gifts, Giveaways, Mini Apps, Affiliate Platform, Telegram Business та Telegram Gateway.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9910
  0,1149
 0,27
EUR
 1
 43,6454
  0,1340
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5962  0,08 0,20 42,2854  0,11 0,27
EUR 43,4685  0,16 0,37 44,2804  0,19 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9800  0,13 0,31 41,9900  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес