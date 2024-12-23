Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації

Засновник Telegram Павєл Дуров оголосив, що месенджер вперше за свою 3-річну історію монетизації став прибутковим.

У 2024 році кількість підписників Telegram Premium сягнула 12 мільйонів. Загальний прибуток Telegram у 2024 році перевищив $1 млрд.





За останні чотири роки Telegram випустив боргові зобов'язання на суму близько $2 млрд. Значну частину цих боргів компанія погасила цієї осені, і тепер завершує 2024 рік з грошовими резервами, що перевищують $500 млн.

Дуров пояснює такий успіх інноваціями в монетизації, такими як Stars, Gifts, Giveaways, Mini Apps, Affiliate Platform, Telegram Business та Telegram Gateway.