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Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
16:54 23.12.2024 |
Засновник Telegram Павєл Дуров оголосив, що месенджер вперше за свою 3-річну історію монетизації став прибутковим.
У 2024 році кількість підписників Telegram Premium сягнула 12 мільйонів. Загальний прибуток Telegram у 2024 році перевищив $1 млрд.
За останні чотири роки Telegram випустив боргові зобов'язання на суму близько $2 млрд. Значну частину цих боргів компанія погасила цієї осені, і тепер завершує 2024 рік з грошовими резервами, що перевищують $500 млн.
Дуров пояснює такий успіх інноваціями в монетизації, такими як Stars, Gifts, Giveaways, Mini Apps, Affiliate Platform, Telegram Business та Telegram Gateway.
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