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Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
10:47 24.12.2024 |
Stellantis продовжила паузу у виробництві електромобілів Fiat і Maserati. За інформацією Reuters, замість оголошеної раніше дати 5 січня, завод Mirafiori в Італії простоюватиме щонайменше до 20 січня.
Завод у Мірафіорі зупинив випуск Fiat 500e, а також Maserati GranTurismo і GranCabrio. Виробництво останніх двох планують відновити тільки з 3 лютого. Це не перша пауза: завод уже простоював торік у вересні та жовтні.
Причина очевидна - продажі електромобілів не виправдовують очікувань. Stellantis, як і інші виробники, змушена скорочувати виробництво та переосмислювати свою стратегію електрифікації.
Раніше генеральний директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares) звинувачував у низьких продажах Maserati поганий маркетинг. Однак конфлікт між Таваресом і радою директорів щодо подальшого курсу компанії призвів до його раптової відставки на початку місяця.
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