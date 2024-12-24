Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит

Stellantis продовжила паузу у виробництві електромобілів Fiat і Maserati. За інформацією Reuters, замість оголошеної раніше дати 5 січня, завод Mirafiori в Італії простоюватиме щонайменше до 20 січня.

Завод у Мірафіорі зупинив випуск Fiat 500e, а також Maserati GranTurismo і GranCabrio. Виробництво останніх двох планують відновити тільки з 3 лютого. Це не перша пауза: завод уже простоював торік у вересні та жовтні.

Причина очевидна - продажі електромобілів не виправдовують очікувань. Stellantis, як і інші виробники, змушена скорочувати виробництво та переосмислювати свою стратегію електрифікації.

Раніше генеральний директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares) звинувачував у низьких продажах Maserati поганий маркетинг. Однак конфлікт між Таваресом і радою директорів щодо подальшого курсу компанії призвів до його раптової відставки на початку місяця.