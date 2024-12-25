Уряд зобов'язав Мінфін збільшити капітал «Укрфінжитло» на 20 млрд грн за рахунок випуску ОВДП

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів з метою збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" (ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія") здійснити до кінця 2024 року випуск облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції додаткової емісії зазначеного товариства в загальному розмірі 20 млрд грн.

Згідно з інформацією на сайті Кабміну, з них 10 млрд грн - зі строком обігу 10 років і ставкою доходу на рівні 12,6% річних та купонним періодом в один рік, 5 млрд грн - зі строком обігу п'ять років і ставкою доходу на рівні 15,84% річних та купонним періодом шість місяців і ще стільки ж зі строком обігу чотири роки і ставкою доходу на рівні 16,35% річних та купонним періодом шість місяців.

Постановою також передбачено, що випуск зазначених облігацій внутрішньої держпозики здійснюється без погодження Національного банку України (НБУ).

У постанові йдеться, що також Кабмін зобов'язав Міністерство економіки здійснити протягом грудня 2024 року придбання в державну власність акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" в сумі 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Як повідомлялося, 10 грудня ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") і Радабанк уклали генеральну угоду і договори про співпрацю.