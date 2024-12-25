Фінансові новини
- |
- 25.12.24
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд зобов'язав Мінфін збільшити капітал «Укрфінжитло» на 20 млрд грн за рахунок випуску ОВДП
08:40 25.12.2024 |
Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів з метою збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" (ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія") здійснити до кінця 2024 року випуск облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції додаткової емісії зазначеного товариства в загальному розмірі 20 млрд грн.
Згідно з інформацією на сайті Кабміну, з них 10 млрд грн - зі строком обігу 10 років і ставкою доходу на рівні 12,6% річних та купонним періодом в один рік, 5 млрд грн - зі строком обігу п'ять років і ставкою доходу на рівні 15,84% річних та купонним періодом шість місяців і ще стільки ж зі строком обігу чотири роки і ставкою доходу на рівні 16,35% річних та купонним періодом шість місяців.
Постановою також передбачено, що випуск зазначених облігацій внутрішньої держпозики здійснюється без погодження Національного банку України (НБУ).
У постанові йдеться, що також Кабмін зобов'язав Міністерство економіки здійснити протягом грудня 2024 року придбання в державну власність акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" в сумі 20 млрд грн в обмін на облігації внутрішньої державної позики.
Як повідомлялося, 10 грудня ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") і Радабанк уклали генеральну угоду і договори про співпрацю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У залізничних квитках більше немає російської мови
|Уряд зобов'язав Мінфін збільшити капітал «Укрфінжитло» на 20 млрд грн за рахунок випуску ОВДП
|Фонд держмайна визначив стартову ціну приватизації Сумихімпрому
|Кабмін значно спростив бюрократичні процедури для відбудови ГЕС
|Наглядова рада «Укргідроенерго» вперше затвердила фінплан компанії за новими правилами
|Вага більше не матиме значення: Укрпошта з 1 січня змінює підхід до тарифів
Бізнес
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT