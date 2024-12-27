Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - повідомив він.

Процес бронювання робітників працює як і раніше:

* Треба зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі "Дія";

* У розділі "Послуги" обрати "Бронювання працівників";

* Перевірити дані про компанію;

* Заповнити дані про працівників, яких подають на бронювання;

* Підписати документи й готово;

Результат заявки надійде упродовж 72 годин. Він з'явиться в електронному кабінеті, а також у застосунку "Резерв+" працівника, якого бронює підприємство.