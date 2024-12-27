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"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - повідомив він.
Процес бронювання робітників працює як і раніше:
* Треба зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі "Дія";
* У розділі "Послуги" обрати "Бронювання працівників";
* Перевірити дані про компанію;
* Заповнити дані про працівників, яких подають на бронювання;
* Підписати документи й готово;
Результат заявки надійде упродовж 72 годин. Він з'явиться в електронному кабінеті, а також у застосунку "Резерв+" працівника, якого бронює підприємство.
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