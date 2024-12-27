У ЗСУ презентували єдину інформаційну платформу «На зв'язку» для захисників та їхніх родин

Центральне управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України та Центр масштабування технологічних рішень створили єдину інформаційну платформу "На зв'язку" для захисників та їхніх родин.

Як розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України Олександр Кутков на брифінгу в Києві в п'ятницю, найближчі декілька місяців (від 2 до 4) після запуску "На зв'язку" працюватиме в тестовому режимі.

"Ми проведемо апробацію, дослідження, з'ясуємо, які слабкі, сильні сторони і що потрібно додати або прибрати", - сказав він.

За словами Куткова, система повністю адаптована до будь-яких девайсів, тобто платформа доступна з різних пристроїв: телефонів, планшетів або комп'ютерів.

Платформа доступна за посиланням.

Основна місія, як зазначили у ЗСУ, - створити єдину інформаційну службу супроводу, яка об'єднає всі дієві рішення від держави, громадських організацій, бізнесу за напрямами юридичної, психологічної, медичної підтримки, навчання, рекрутингу, пільг тощо. Кутков наголосив, що вся платформа побудована на системі постійного зворотного зв'язку.

"На зв'язку" насамперед призначена для військовослужбовців, а також для родин полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених і звільнених із полону.

"Для вивчення проблематики, з якими стикаються служби супроводу у своїй діяльності, ми вивчали досвід різних підрозділів, зокрема "Янголів Азову" тощо. Крім того, ми вивчали дослідження громадських організацій, аналізували досвід схожих закордонних ініціатив, які є в Ізраїлі, США, щоб створити "еталонне" рішення, яке буде найкращим не лише в Україні, а й прикладом для закордонних партнерів", - сказав технік із системного адміністрування відділення управління проєктами Центру масштабування технологічних рішень Данило Соловйов.

Наразі інформаційна система містить дев'ять розділів, зокрема, "Медичні послуги", "Корисна інформація", "Юридична допомога", "Психологічна підтримка", "Події", "Освіта", "Мапа" та інші. За посиланнями можна переглянути інформацію про постачальників відповідних послуг, верифікацію яких провели автори платформи. Інформаційна система "На зв'язку" має інтерактивну мапу знижок для військовослужбовців, на якій зазначено різноманітні заклади: від магазинів оптики до перукарень, що мають спеціальні акції, програми чи вигідні пропозиції для військових. Користувачі можуть залишити відгуки або запропонувати нові заклади. Автори додадуть їх після перевірки.

На сайті також є розділ вакансій, де розміщені позиції в підрозділах цивільно-військового співробітництва та служби супроводу. Перевагу під час комплектування цих посад надаватимуть кандидатам із числа військовослужбовців, звільнених із полону, осіб з інвалідністю, які виявили бажання продовжувати військову службу або пройшли відповідну підготовку.