США знову зберегли мита на постачання арматури з України та низки інших країн

Міністерство торгівлі США (U.S. Department of Commerce) зберегло наявні антидемпінгові мита на постачання будівельної сталевої арматури з України, Білорусі, Індонезії, Латвії, Молдови, Польщі та Китаю.

Як повідомляється в інформації Мінторгу у Federal Register 7 березня, такі висновки містяться у визначенні Міністерства торгівлі США.

"Міністерство торгівлі США вважає, що скасування антидемпінгових мит на залізобетонну арматуру з Білорусі, КНР, Індонезії, Латвії, Молдови, Польщі та України, найімовірніше, призведе до продовження або повторення демпінгу", - констатується в "Остаточних результатах підсумкових переглядів" повідомлення Мінторгу.

Мінторг США видав наказ про продовження справляння мит під час постачань арматури з семи країн, початок продовження справляння мита - з дати цієї публікації у Federal Register, тобто з 7 березня поточного року.

Як повідомлялося, 1 листопада 2023 року Мінторг США опублікував інформацію про ініціативу четвертого перегляду дії антидемпінгових мит на арматуру із семи країн.

Розмір мит при постачаннях української зміцненої арматури (Steel Concrete Reinforcing Bars) на американський ринок з моменту їх запровадження (2002 рік) становить 41,69%.

Також повідомлялося, що в середині 2000 року об'єднання американських виробників залізних прутків Rebar Trade Action Coalition (RTAC) та індивідуальні його члени - компанії Ameri Steel (Tampa, FL), Auburn Steel Co., Inc. (Auburn, NY), Birmingham Steel Corp. (Birmingham, AL), Border Steel, Inc. (El Paso, TX), CMC Steel Group (Seguin, TX), Marion Steel Co. (Marion, OH), Nucor Steel (Darlington, SC) and Riverview Steel (Glassport, PA) - звернулися до Комісії з міжнародної торгівлі з заявою про порушення антидемпінгового розслідування стосовно імпорту цієї продукції, зокрема з України.

Відповідачем у цьому розслідуванні з української сторони був меткомбінат "Криворіжсталь", який пізніше придбала корпорація Mittal Steel, перейменована в ArcelorMittal.

У середині 2001 року комісія визнала, що постачання арматури, зокрема з України, завдають шкоди американським виробникам аналогічної продукції через постачання її за демпінговими цінами, після чого 2002 року було запроваджено антидемпінгове мито розміром 41,69%.

Перегляд антидемпінгових мит, згідно з законодавством США, здійснюється раз на п'ять років.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки.