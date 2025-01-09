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АНАЛІТИКА

В Україні виготовляють комплектуючі для хорватських машин розмінування

В Україні виготовляють комплектуючі для хорватських машин розмінування

 

Українська компанія «A3tech-Україна» повністю виготовляє робочий орган для машин для розмінування хорватської фірми DOK-ING.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"Українська компанія «A3tech-Україна» повністю виготовляє робочий орган для машин для розмінування хорватської фірми DOK-ING. Завдяки цьому рівень локалізації машин сягнув понад 10%. А головне - ремонти такої техніки після підривів у полях тепер займають у рази менше часу", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного, навесні компанія випробувала першу локалізовану в Україні машину для розмінування, а до кінця року вже налагодила самостійне виробництво робочого органу.

"Найбільш серйозно пошкоджену легку машину для розмінування MV-4 вдалося відремонтувати за 12 днів. Це в рази швидше, ніж якби довелося чекати фахівців та комплектуючі із Хорватії", - зауважив він.

Директор компанії «A3tech-Україна» Марат Мінц повідомив, що локальне виробництво дозволило значно знизити витрати. Зокрема, молоток для робочого валу коштує вдвічі менше за хорватський аналог, а для однієї машини їх потрібно близько 50 штук. Завдяки цьому ДСНС заощадило 30% коштів на закупівлі запчастин, що становить 5 мільйонів гривень економії для державного бюджету.

Так, у 2024 році компанія вже зібрала вісім важких машин для розмінування MV-10 та відремонтувала 10 машин після підривів та технічних несправностей.

Загалом в Україні експлуатується понад 50 машин DOK-ING, найбільшу партію з 20 машин MV-10 цієї осені отримала ДСНС. Восени компанія відкрила своє представництво в Україні для пришвидшення процесу розмінування через обмін досвідом і технологіями.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2024 року хорватська компанія із розмінування DOK-ING відкрила представництво в Україні.
 

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