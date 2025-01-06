ЄБРР покриє ризики по кредитах для українського бізнесу на 200 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає нову кредитну лінію з розподілу ризиків портфеля українському ОТП Банку, 100% якого належить угорському OTP Bank Plc. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Кредитна лінія ЄБРР покриє до 50% кредитного ризику ОТП Банку по 200 млн євро нових субкредитів для приватних підприємств, що працюють у критично важливих галузях: сільське господарство, енергетика, виробництво та транспорт.

До 20% кредитів підтримуватимуть довгострокові інвестиції приватних мікро-, малих та середніх підприємств. Після завершення своїх інвестиційних проєктів ці підприємства отримають інвестиційні гранти, які фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business, а також технічну допомогу. ЄБРР уже виділив 66 млн євро грантової підтримки ЄС для українських малих та середніх підприємств у рамках кредитної лінії EU4Business, включно з 5 млн євро на проєкти через ОТП Банк.

Це п'ятий і найбільший кредит, наданий ЄБРР ОТП Банку. Включно з цим кредитом, загальний обсяг фінансування за аналогічними гарантіями ЄБРР, підписаними з початку повномасштабної війни, становить майже 2 млрд євро.

Довідка

ЄБРР надав Україні понад 5,4 млрд євро з моменту вторгнення Росії у 2022 році, з них понад 1,6 млрд євро минулого року. Банк інвестує у підтримку енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.