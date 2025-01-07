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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» у 2024р збільшила обсяг доставки посилок на 15%

 

Компанія "Нова пошта" у 2024 році збільшила обсяг доставки посилок на 15% порівняно з показником попереднього року до 486 млн, повідомив співвласник компанії В'ячеслав Клімов у LinkedIn.

"Цього року ми також встановили рекорд за кількістю доставлених посилок - 486 мільйонів, що на 15% більше, ніж торік", - написав Клімов у понеділок.

За його словами, торік Nova Post відкрила майже 9 тис. нових відділень і пунктів приймання посилок (поштоматів, - ІФ-У), зокрема в прифронтових населених пунктах. Загальна кількість пунктів обслуговування "Нової пошти" перевищила 37 тис.

"Ми також модернізували нашу інфраструктуру, автоматизували термінали, відкрили нові сортувальні вузли та вдосконалили послуги з виконання замовлень, щоб компанії могли надсилати свою продукцію швидше й ефективніше", - зазначив Клімов.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 9 міс. 2024 року кількість доставлених "Нова пошта" посилок і вантажів зросла на 17%, до 336 млн посилок.

Також повідомлялося, що в жовтні в Україні працювало 12 тис. відділень "Нової пошти" і понад 20 тис. поштоматів. Середня кількість співробітників - 35 тис.
За матеріалами: Економічна правда
 

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