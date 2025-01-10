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Кількість перенесених номерів мобільного зв'язку у 2024 році зросла у 2,3 раза
23:21 09.01.2025 |
Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, 2024 року зросла у 2,3 раза порівняно з показником 2023 року - до 340,63 тис., випливає з повідомлення на сайті Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).
За даними відомства, 2024 року найбільшим донором виступив "Київстар", від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), на третьому з 6,7% (22,88 тис.) мобільний оператор ТОВ "Лайфселл" - lifecell, що входить до групи DVL.
Найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до ТОВ "Лайфселл" - 79% (269,76 тис.), ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна") - 15,88% (54,11 тис.), і "Київстар" - 4,7% (16,16 тис.).
Раніше повідомлялося, що кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP, за п'ять років її дії (1 травня 2019 року - 1 травня 2024 року) сягнула 468,17 тис. До кінця 2024 року показник зріс до 517 тис.
За даними Нацкомісії, за п'ять років дії послуги MNP 65% номерів було перенесено до ТОВ "Лайфселл" (305,08 тис. номерів), 18% (87,65 тис.) - до ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), 15% (72,4 тис.) - до "Київстару". При цьому 44% (206,6 тис.) абонентів перейшли до іншого оператора зі збереженням номера від "Київстару", 41% (195,7 тис.) - від "ВФ Україна" і 12% (59,55 тис.) - від "Лайфселл". Аналогічна тенденція зберігалася у 2023 році та першому півріччі 2024 року.
Як повідомлялося, у грудні роботу послуги зміни мобільного оператора зі збереженням номера MNP було зупинено на 6 годин через різке зростання навантаження.
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