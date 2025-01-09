Укргазвидобування за минулий рік сплатило ₴22,3 мільярда ренти

АТ «Укргазвидобування», що входить до Групи Нафтогаз, в січні - грудні 2024 року спрямувало до зведеного бюджету 22,28 млрд грн рентних платежів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Із загальної суми 1,114 млрд грн, або 5%, надійшло до бюджетів місцевого та обласного рівнів у регіонах, на території яких підприємство видобуває вуглеводні.

Зокрема, Харківська область отримала 580 млн грн ренти, Полтавська - 441,3 млн грн, Львівська - 45 млн грн, Дніпропетровська - 22,5 млн грн. Ще 25,2 млн грн ренти отримали бюджети інших областей.

Як повідомлялося, АТ "Укргазвидобування" у 2023 році сплатило до бюджетів усіх рівнів 23,8 млрд грн рентних платежів.