«Укрпошта» домовилась про стратегічне партнерство з маркетплейсом Temu

АТ "Укрпошта" оголосило про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.

Про це повідомив генеральний директор української компанії Ігор Смілянський.

За його словами таке рішення було ухвалене після успішного пілотного проєкту, впродовж якого "Укрпошта" доставила понад 1,5 млн посилок із Temu у піковий період.

Так, упродовж першого кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та ставить перед собою мету доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Смілянський додав, що незабаром всі відправлення можна буде відстежувати в новому мобільному застосунку.

Загалом "Укрпошта" досталяє понад 60% відправлень з Китаю.

Як повідомлялося, "Укрпошта" торік збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником минулого року - до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.

Також стало відомо, що "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів, які необхідні були раніше.