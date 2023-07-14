Фінансові новини
- |
- 14.07.23
- |
- 19:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реструктуризація дефолтних облігацій Нафтогазу вийшла на фінішну пряму
17:52 14.07.2023 |
НАК "Нафтогаз України" офіційно запропонував бондхолдерам реструктуризувати облігації із термінами погашення у липні 2022-го і листопаді 2026 року, за якими компанія допустила дефолт минулого року. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.
Емітент паперів - компанія Kondor Finance plc - 13 липня опублікував запит згоди на біржі Euronext Dublin.
Це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.
Нафтогаз сподівається, що всі процедури завершаться до кінця липня 2023 року."Довіра наших інвесторів - найважливіше. Робимо все, щоб її відновити", - заявила компанія.
Раніше умови реструктуризації євробондів із термінами погашення у 2022 і 2026 роках погодили з інвесторами, їх також схвалили правління, наглядова рада компанії та Кабінет міністрів.
Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які Нафтогаз мав погасити ще минулого року, компанія запропонувала до кінця липня виплатити 5% основної суми боргу, прострочені відсотки, прострочений торішній платіж та додаткові відсотки.
50% решти основної суми боргу Нафтогаз має сплатити у липні 2024 року, ще 50% - у липні 2025 року. Відсотки, які потрібно сплатити в січні 2024 року, буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.
Власникам євробондів на $500 млн з погашенням у 2026 році компанія запропонувала виплатити 0,5% основного боргу за згоду на реструктуризацію. За її умовами Нафтогаз зможе погасити цінні папери рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року. Виплата відсотків відновиться у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження «зернової угоди»
|Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Реструктуризація дефолтних облігацій Нафтогазу вийшла на фінішну пряму
|У Кривому Розі частково розв'язали проблеми з водою: АрселорМіттал побудував новий водогін
|Група DIM планує збільшити частку своєчасних оплат за розстрочками до 90% до кінця 2023 року
|«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину
|Нацбанк рекомендував 7 банків для обміну зношеної валюти
|Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку
Бізнес
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій