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АНАЛІТИКА

Реструктуризація дефолтних облігацій Нафтогазу вийшла на фінішну пряму

17:52 14.07.2023 |

Новини компаній

 

НАК "Нафтогаз України" офіційно запропонував бондхолдерам реструктуризувати облігації із термінами погашення у липні 2022-го і листопаді 2026 року, за якими компанія допустила дефолт минулого року. Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Емітент паперів - компанія Kondor Finance plc - 13 липня опублікував запит згоди на біржі Euronext Dublin.

Це фінальна процедура, необхідна для завершення процесу реструктуризації.

Нафтогаз сподівається, що всі процедури завершаться до кінця липня 2023 року."Довіра наших інвесторів - найважливіше. Робимо все, щоб її відновити", - заявила компанія.

Раніше умови реструктуризації євробондів із термінами погашення у 2022 і 2026 роках погодили з інвесторами, їх також схвалили правління, наглядова рада компанії та Кабінет міністрів.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які Нафтогаз мав погасити ще минулого року, компанія запропонувала до кінця липня виплатити 5% основної суми боргу, прострочені відсотки, прострочений торішній платіж та додаткові відсотки.

50% решти основної суми боргу Нафтогаз має сплатити у липні 2024 року, ще 50% - у липні 2025 року. Відсотки, які потрібно сплатити в січні 2024 року, буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власникам євробондів на $500 млн з погашенням у 2026 році компанія запропонувала виплатити 0,5% основного боргу за згоду на реструктуризацію. За її умовами Нафтогаз зможе погасити цінні папери рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року. Виплата відсотків відновиться у 2024 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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