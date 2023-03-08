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Нацбанк вирішив ліквідувати «Форвард Банк» російського магната Таріко
10:53 08.03.2023 |
Національний банк, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Форвард Банк" із 8 березня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
У Нацбанку нагадали, що ще 7 лютого правління НБУ вирішило віднести АТ "Банк Форвард" до категорії неплатоспроможних у зв'язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних 24 листопада 2022 року.
Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів з 8 лютого розпочав процедуру виведення АТ "Банк Форвард" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на місяць.
Кінцевим бенефіціарним власником АТ "Банк Форвард" є громадянин РФ Рустам Таріко. Указом президента України в жовтні 2022 року уведено в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким до нього застосовані персональні санкції.
Як повідомлялось, за матеріалами СБУ суд заарештував акції та майно алкогольного дистрибʼютора "Руст" та АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко.
Рустам Таріко - російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдингу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися $500 млн - тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росіян.
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