Суд завершив двадцятирічну суперечку «Фармаку» і «Дарниці» за корвалол

Верховний Суд 18 січня задовольнив скаргу фармкомпанії "Дарниця" та скасував визнання у 2004 році Міністерством економіки торговельної марки "Корвалол Corvalolum" компанії "Фармак" добре відомою.

Про це повідомила адвокатка "Дарниці" Тетяна Кудрицька.

Розширена колегія Верховного Суду підтвердила незаконність рішення Апеляційної палати Мінекономіки щодо надання торговельній марці "Корвалол Corvalolum" компанії "Фармак" статусу "добре відомої" у 2004 році.

Раніше дві фармкомпанії вже судилися за право використання такої торговельної марки. Зокрема, "Фармак" оскаржував використання "Дарницею" назви "Корвалол-Дарниця" на підставі статусу "добре відомої". У цій справі, зауважує адвокатка, Верховний Суд відхилив скаргу "Фармаку".

Рішення Верховного Суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Кудрицька додає, що рішення формує важливий прецедент для української судової практики, адже дотепер жодне рішення Апеляційної палати про визнання торговельних марок добре відомими нікому не вдалось скасувати у суді.





