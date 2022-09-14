Прем'єр упевнений у реструктуризації ще двох випусків євробондів «Нафтогазу»

НАК "Нафтогаз України" з підтримкою Міністерства фінансів фактично увійшов до третьої процедури переговорів із власниками двох випусків єврооблігацій, за якими наразі ще не вдалося домовитися про відстрочення виплат за ними на два роки, повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль.

"Вони ("Нафтогаз" та Мінфін) продовжать цю роботу, і, я переконаний, що ми це дотиснемо. Ціна питання - близько $400 млн, які на рахунках компанії і які уряд просить використати на закупівлю газу для проходження опалювального сезону під час війни" , - заявив він на пресконференції у Києві в середу.

Шмигаль уточнив, що переговори ускладнені тим, що частина власників єврооблігацій "Нафтогазу", які наразі не дають згоди на реструктуризацію двох випусків, "ховаються за швейцарськими банками".

"Третій випуск ми розуміємо, хто там є. У другому ми теж більш-менш розуміємо, хто там. У першому там є інвестори, яких ми не бачимо. Це, можливо, росіяни, можливо, українці, поки що не йдуть на домовленості, тому що західні партнери з глибоким розумінням підходять до реструктуризації", - наголосив прем'єр.

Водночас він наголосив, що на сьогодні уряд розуміє, що країна стабільно проходить опалювальний сезон, і це головне. "Всі інші дискусії мають робочий характер, вони були, є і будуть", - додав Шмигаль.

За його словами, це завдання "Нафтогазу" - реструктуризувати єврооблігації, і це завдання уряду НАК двічі не змогла виконати, хоча на другому етапі підключився Мінфін, "але зроблені кроки (на першому етапі) не дали можливості цього зробити".

Водночас Шмигаль заявив, що питання відставки голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка не було і станом на зараз воно не обговорюється.

Як повідомлялося, власники випуску євробондів-2024 НАК "Нафтогаз України" наприкінці серпня схвалили повторну пропозицію щодо відтермінування виплат за ними. Кворум із випуску-2024 становив 56,61% від загальної кількості учасників, пропозицію НАК щодо відстрочки підтримано 77,24% голосів, багато в чому завдяки наявності серед тримачів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У пресслужбі НАК уточнили, що тепер компанія може сплатити тіло боргу EUR600 млн не 2024 року, а 2026, а відсотки за ним почне сплачувати у 2024 р. Сума відсотків, відтермінована протягом 2022-2024 років, становитиме EUR90 млн (EUR45 млн на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

За випуском-2026 кворум становив 54,24%, але на підтримку пропозиції було віддано лише 43,13% голосів, а за випуском-2022 при кворумі понад 2/3 за відстрочку було подано лише близько 22% голосів.

"Нафтогаз" аргументував пропозицію про відстрочку виплат необхідністю за рішенням уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько $8 млрд.

Усі три випуски єврооблігацій "Нафтогазу" були розміщені у 2019 році: у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на EUR600 млн під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР), а у листопаді - семирічні на $50 прибутковістю 7,625%. Термін погашення єврооблігацій-2022 та виплат відсотків за ними та єврооблігацій-2024 настав 19 липня.