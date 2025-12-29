Юрій Ткачук, який з травня по грудень 2025 року виконував обов'язки керівника ПАТ "Укрнафта", призначений генеральним директором АТ "Укргазвидобування", передає Енергореформа.



Про це повідомив НАК "Нафтогаз України".

"Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим гендиректором стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об'єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу - через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, який 26 грудня представив нового керівника колективу компанії.

За словами Корецького, тво генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно, який був призначений на цю посаду в червні 2024 року, продовжить роботу в компанії на посаді головного інженера, яку він обіймав до цього.

У релізі НАК зазначається, що призначення керівників замість тимчасово виконувачів обовʼязки у ключових компаніях групи - це завдання Уряду, й "Нафтогаз" його послідовно виконує.

"Такий підхід необхідний для стабільної та ефективної роботи підприємств. Водночас хочу подякувати команді за надзусилля після обстрілів. Ви гідно й професійно проходите ці випробування. Зараз важливо залишатися зібраними, згуртованими й продовжувати роботу в тому ж темпі та з тією ж відповідальністю", - додав очільник Групи "Нафтогаз".

Вказується, що Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах. З листопада 2022 року він працював фінансовим директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.

Як повідомляла Енергореформа, наглядова рада АТ "Укрнафта" за результатами відбору на конкурсній основі обрала головою правління компанії Богдана Кукуру, який до свого призначення обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера "Укрнафти".