Юрій Ткачук, який з травня по грудень 2025 року
виконував обов'язки керівника ПАТ "Укрнафта", призначений генеральним
директором АТ "Укргазвидобування", передає Енергореформа.
Про це повідомив НАК "Нафтогаз України".
"Це одна з найвідповідальніших
управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим гендиректором
стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об'єктів
після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу -
через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів,
впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених
родовищах і дослідження нових перспективних ділянок", - зазначив голова
правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, який 26 грудня представив нового керівника колективу компанії.
За словами Корецького, тво генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно, який був призначений на цю посаду в червні 2024 року, продовжить роботу в компанії на посаді головного інженера, яку він обіймав до цього.
У релізі НАК зазначається, що призначення керівників замість
тимчасово виконувачів обовʼязки у ключових компаніях групи - це завдання
Уряду, й "Нафтогаз" його послідовно виконує.
"Такий підхід необхідний для стабільної
та ефективної роботи підприємств. Водночас хочу подякувати команді за
надзусилля після обстрілів. Ви гідно й професійно проходите ці
випробування. Зараз важливо залишатися зібраними, згуртованими й
продовжувати роботу в тому ж темпі та з тією ж відповідальністю", -
додав очільник Групи "Нафтогаз".
Вказується, що Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та
промисловому секторах. З листопада 2022 року він працював фінансовим
директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію,
ризик-менеджмент та інвестиційну політику.
Як повідомляла Енергореформа, наглядова рада АТ "Укрнафта" за
результатами відбору на конкурсній основі обрала головою правління
компанії Богдана Кукуру, який до свого призначення обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера "Укрнафти".