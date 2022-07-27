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Артур Еш
«Нафтогаз» невідкладно запропонує власникам єврооблігацій нову угоду про відстрочку
09:52 27.07.2022 |
НАК "Нафтогаз" невідкладно запропонує нову угоду з отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Національна компанія невідкладно запропонує держателям єврооблігацій угоду на відтермінування виплат у відповідності до умов, визначених урядом у розпорядженні КМУ № 625-р від 21.07.2022.
Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", - йдеться у повідомленні.
У "Нафтогазі" додали, що працюють з усіма зацікавленими сторонами, щоб отримати згоду держателів єврооблігацій.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів не надав дозволу для НАК "Нафтогаз України" на погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.
Пізніше у "Нафтогазі" визнали, що 26 липня сплив термін виплат держателям єврооблігацій, водночас згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами "Нафтогаз" так і не отримав.
Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов'язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.
Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.
Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.
Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року - 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.
"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.
Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня - у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.
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