НАК "Нафтогаз Украни" не отримав згоди кредиторів на відстрочку погашення єврооблігацій на $335 млн, виплати за якими мають бути здійснені 26 липня, як і не отримав згоди уряду на проведення розрахунків з кредиторами.

Як повідомляє пресслужба компанії, на її рахунках є кошти для здійснення виплат, однак без погодження Кабміну "Нафтогаз" не може спрямувати їх держателям облігацій.

У "Нафтогазі" визнали, що пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями не була підтримана держателями єврооблігацій, а отже виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня (впродовж передбаченого документацію періоду для виправлення порушень).

Водночас в компанії зауважують, що розпорядженням Кабміну від 21 липня "Нафтогаз" може проводити розрахунки за єврооблігаціями виключно після окремого погодження таких дій урядом.

"22 липня фінансовий директор "Нафтогазу", а 23 липня вже голова правління "Нафтогазу", у відповідності до рішення правління, звернулися до Кабміну за погодженням цих виплат. У своїх звернення до уряду національна компанія повідомила про те, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат, а також про можливі ризики для неї та для держави в цілому у випадку "жорсткого дефолту" (порушення зобов'язань щодо виплат), який настане, якщо уряд не погодить "Нафтогазу" виплату держателям облігацій", - йдеться у повідомленні.

Однак на момент публікації цього повідомлення "Нафтогаз" не отримав погодження уряду, і відповідно, не може перерахувати кошти для виплат держателям облігацій.

В компанії також повідомили, що на виконання вищезазначеного рішення уряду "Нафтогаз" готує новий проект угоди для отримання згоди держателів єврооблігацій на відтермінування виплат.

Як повідомлялося, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов'язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.

Раніше "Нафтогаз" звернувся до власників його єврооблігацій на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Водночас за даними агентства Reuters, консультанти кредиторів "Нафтогазу" рекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на $335 млн.

Зараз в обігу перебувають три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні - трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року - 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%.

"Нафтогаз" пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022. А купони за єврооблігаціями-2026 компанія хотіла би виплатити 8 листопада 2024 року.

Власники єврооблігацій мають ухвалити рішення до 21 липня, а збори за його твердженням намічені на 26 липня - у період пільгового періоду, який для євробондів "Нафтогазу" становить п'ять робочих днів.