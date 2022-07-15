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АНАЛІТИКА

Fitch понизил рейтинг «Нафтогаза» до «C» на предложении отсрочить платежи по евробондам, консультанты рекомендуют его отклонить

 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" с "CCC" до "C" после того, как компания запросила согласие на двухлетнюю отсрочку выплат по своим еврооблигациям, в том числе с погашением 19 июля 2022 года.

"Нафтогаз" получил фактические инструкции от правительства закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 млрд куб. м. В текущих ценах это будет стоить примерно $8 млрд, что, вероятно, значительно превышает текущий остаток денежных средств "Нафтогаза". В контексте этого требования и слабой ликвидности "Нафтогаза" Fitch считает, что запрос согласия был проведен во избежание дефолта", – отмечается в релизе рейтингового агентства.

В то же время, как сообщило Reuters, в телефонном разговоре, организованном лондонской юридической фирмой Dechert, которая была назначена кредиторами "Нафтогаза", консультанты заявили, что не думают, что компания столкнулась с безотлагательной нехваткой наличности, и настоятельно рекомендуют отклонить просьбу НАК о двухлетней отсрочке выплат.

В результате они потребуют полного погашения облигаций $335 млн под 7,375% со сроком погашения 19 июля, а также дополнительной выплаты процентов по облигациям-2024 на EUR600 млн под 7,125%, утверждает Reuters. Согласно его информации, кредиторы могут повторно рассмотреть запрос "Нафтогаза" позже, если ситуация в стране не улучшится до погашения еврооблигаций-2024.

Fitch в своем релизе констатирует, что российское вторжение в Украину повлияло на деятельность "Нафтогаза" и поставило под сомнение финансовые прогнозы агентства в отношении деятельности компании. "Его позиция по ликвидности очень слабая и в том числе связана с необходимостью покупать на рынке дополнительные объемы природного газа к зимнему сезону", – отмечает рейтинговое агентство.

Оно прогнозирует, что потребности внутреннего потребления Украины будут по-прежнему в значительной степени удовлетворяться за счет внутреннего производства, а импорт будет осуществляться лишь в умеренных количествах, однако указывает на риск того, что ключевая производственная или транспортная инфраструктура может быть повреждена или стать недоступной, поскольку военные атаки продолжаются и их трудно предсказать.

В отношении доходов от транзита газа Fitch указал, что "Газпром" сократил на треть платежи "Нафтогазу". По оценкам НАК, в 2022 году компания должна получить около $1 млрд транзитных сборов, 46% из которых должны быть фактически переведены (в гривне) Оператору газотранспортной системы Украины.

Агентство добавляет, что сбор дебиторской задолженности ухудшается, однако в настоящее время невозможно оценить потенциальное влияние этого ухудшения на денежные потоки и ликвидность "Нафтогаза".

Fitch, вероятно, понизит РДЭ Нафтогаза до "RD" (ограниченный дефолт) после исполнения сделки, после чего проведет еще одну переоценку компании.

В релизе уточняется, что в расчетах использовались прогнозы снижения европейских цен на природный газ с $25 за 1000 куб. футов (mcf) в 2022 году до $15/mcf в 2023 году, $10/mcf в 2024 году и $7/mcf в 2025 году, а также девальвации гривни до 35 грн/$1 в 2025 году.

Fitch напомнило, что другие его корпоративные рейтинги в Украине включают Ferrexpo plc ("B-"/Rating Watch "Негативный"), чей рейтинг отражает отсутствие внешнего финансового долга, но высокий риск операционных сбоев; Metinvest BV ("CCC"), чей рейтинг отражает слабую ликвидность и высокие операционные риски; DTEK Energy BV и DTEK Oil&Gas Production BV (оба имеют рейтинг "CC"), у которых ограниченная ликвидность и высокие операционные риски; и DTEK Renewables BV ("C").
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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