Fitch понизил рейтинг «Нафтогаза» до «C» на предложении отсрочить платежи по евробондам, консультанты рекомендуют его отклонить

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" с "CCC" до "C" после того, как компания запросила согласие на двухлетнюю отсрочку выплат по своим еврооблигациям, в том числе с погашением 19 июля 2022 года.

"Нафтогаз" получил фактические инструкции от правительства закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 млрд куб. м. В текущих ценах это будет стоить примерно $8 млрд, что, вероятно, значительно превышает текущий остаток денежных средств "Нафтогаза". В контексте этого требования и слабой ликвидности "Нафтогаза" Fitch считает, что запрос согласия был проведен во избежание дефолта", – отмечается в релизе рейтингового агентства.

В то же время, как сообщило Reuters, в телефонном разговоре, организованном лондонской юридической фирмой Dechert, которая была назначена кредиторами "Нафтогаза", консультанты заявили, что не думают, что компания столкнулась с безотлагательной нехваткой наличности, и настоятельно рекомендуют отклонить просьбу НАК о двухлетней отсрочке выплат.

В результате они потребуют полного погашения облигаций $335 млн под 7,375% со сроком погашения 19 июля, а также дополнительной выплаты процентов по облигациям-2024 на EUR600 млн под 7,125%, утверждает Reuters. Согласно его информации, кредиторы могут повторно рассмотреть запрос "Нафтогаза" позже, если ситуация в стране не улучшится до погашения еврооблигаций-2024.

Fitch в своем релизе констатирует, что российское вторжение в Украину повлияло на деятельность "Нафтогаза" и поставило под сомнение финансовые прогнозы агентства в отношении деятельности компании. "Его позиция по ликвидности очень слабая и в том числе связана с необходимостью покупать на рынке дополнительные объемы природного газа к зимнему сезону", – отмечает рейтинговое агентство.

Оно прогнозирует, что потребности внутреннего потребления Украины будут по-прежнему в значительной степени удовлетворяться за счет внутреннего производства, а импорт будет осуществляться лишь в умеренных количествах, однако указывает на риск того, что ключевая производственная или транспортная инфраструктура может быть повреждена или стать недоступной, поскольку военные атаки продолжаются и их трудно предсказать.

В отношении доходов от транзита газа Fitch указал, что "Газпром" сократил на треть платежи "Нафтогазу". По оценкам НАК, в 2022 году компания должна получить около $1 млрд транзитных сборов, 46% из которых должны быть фактически переведены (в гривне) Оператору газотранспортной системы Украины.

Агентство добавляет, что сбор дебиторской задолженности ухудшается, однако в настоящее время невозможно оценить потенциальное влияние этого ухудшения на денежные потоки и ликвидность "Нафтогаза".

Fitch, вероятно, понизит РДЭ Нафтогаза до "RD" (ограниченный дефолт) после исполнения сделки, после чего проведет еще одну переоценку компании.

В релизе уточняется, что в расчетах использовались прогнозы снижения европейских цен на природный газ с $25 за 1000 куб. футов (mcf) в 2022 году до $15/mcf в 2023 году, $10/mcf в 2024 году и $7/mcf в 2025 году, а также девальвации гривни до 35 грн/$1 в 2025 году.

Fitch напомнило, что другие его корпоративные рейтинги в Украине включают Ferrexpo plc ("B-"/Rating Watch "Негативный"), чей рейтинг отражает отсутствие внешнего финансового долга, но высокий риск операционных сбоев; Metinvest BV ("CCC"), чей рейтинг отражает слабую ликвидность и высокие операционные риски; DTEK Energy BV и DTEK Oil&Gas Production BV (оба имеют рейтинг "CC"), у которых ограниченная ликвидность и высокие операционные риски; и DTEK Renewables BV ("C").