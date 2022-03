Магазины Sportmaster будут переименованы в Athletics – гендиректор

Магазины Sportmaster будут переименованы в Athletics, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор Людмила Кныш.

"В планах, утвержденных в январе 2022 года, предполагалось завершить ребрендинг к июлю", - добавила она.

Как сообщалось, в июле 2021 года Sportmaster Operations PTE. LTD. и Sport&Fashion Management Pte. LTD., которые были материнскими компаниями "Спортмастер Украина", решили прекратить инвестиционную и бизнес-деятельность в Украине. Тогда же бизнес в Украине был продан новым инвесторам/собственникам – Pulau Artis Limited (Гонконг) и Felix LTD (Сингапур), конечными бенефициарными владельцами являются граждане Сингапура. Ряд топ-менеджеров украинской команды также вошел состав учредителей.

"Сразу на этапе покупки мы приняли решение о смене названия и начали работу над ребрендингом. Бренд Athletics подали на регистрацию в январе 2022-го, шла разработка бренд-бука. Стартовать работа по физической замене вывесок должна была в марте 2022 года, завершиться - к концу июня. Но поскольку мы не желаем даже иметь одного названия со страной-агрессором, то ускорили замену вывесок", - сообщила Кныш.

По ее словам, полный ребрендинг магазинов сети будет проведен уже после окончания военных действий в стране.

К настоящему времени в Украине работают 12 из 33 магазинов сети. Из подтвержденных потерь вследствие военных действий – магазин в разрушенном херсонском ТРЦ Fabrika. "Все остальные пока целы. К ряду, где идут активные военные действия, нет доступа и полной информации о них", - уточнила Кныш.

По ее словам, в каждом регионе присутствия ООО "Атлетикс" оказывает материальную помощь населению и армии. В частности, выкуплены военные облигации на сумму 2 млн 215 тыс. грн, передан товар более чем на 3 млн грн в Днепре, Харькове, Запорожье, Киеве, Черкассах, Ривном, Львове. Оказана денежная помощь Центральному военному госпиталю, отдельным воинским формирования и киевской больнице "Охматдет".

ООО "Athletics" зарегистрировано в августе 2021 года с уставным капиталом 266,5 тыс. грн. Учредители - Pulau Artis Limited (Гонконг, 43%), Felix Trade PTE. LTD (Сингапур, 19%), Людмила Кныш и Игорь Слоев (по 19%).