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Суд передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського
17:06 20.01.2025 |
Шевченківський районний суд Києва 27 грудня заарештував і передав Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) майно АТ "Нікопольський завод феросплавів", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.
Про це повідомила пресслужба агентства.
Зокрема, до переліку переданих активів увійшли: чотири тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, а також понад 13 тисяч тонн готової феросплавної продукції.
Зазначається, що рішення ухвалене в межах кримінального провадження, що стосується заволодіння державними коштами у 2014 році на той час службовими особами ПАТ КБ "Приватбанк", серед яких фігурують колишні акціонери банку, зокрема й олігарх Ігор Коломойський та його оточення.
Розслідування встановило, що службові особи "Приватбанк" у 2014 році заволоділи 19 млрд грн Національного банку, виділеними на рефінансування банку.
Зокрема, підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів, нагадали в АРМА.
Найближчим часом АРМА оголосить конкурси на відбір оцінювача та управителя для переданого активу, а також проведе ринкові консультації. Після цього актив буде опубліковано на платформі Prozorro, де всі охочі зможуть позмагатися на аукціоні за можливість управління цим майном.
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