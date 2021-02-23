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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Спортмастер» не рассосется: Как бизнес превращает санкции Зеленского в цирк

17:34 23.02.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

Вы ввели санкции и теперь это ваши, а не наши проблемы. Примерно в таком ключе действуют те, чью работу в Украине запретили указом президента. Теперь из-за сети магазинов "Спортмастер" и нефтепродуктопровода Самара - Западное направление, которые продолжают работать вопреки запрету, вся история с санкциями выглядит уже не так убедительно. Но во власти, похоже, решили не обращать на это внимание. Не знают, что с этим делать, или решили не реагировать - это уже другой вопрос.

Вопреки решению СНБО и указу президента Зеленского в Новоград-Волынском районе Житомирской области, на магистральном нефтепродуктопроводе продолжают откачивать нефтепродукты и заправлять автоцистерны. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил сайт Житомир.Life. Журналисты сделали фотографии, на которых видны автоцистерны, которые беспрепятственно двигаются на территории нефтепродуктопровода, который по решению властей должен прекратить работать. Опровержений относительно этого сообщения пока не было.

А вот другая подсанкционная компания, сеть магазинов "Спортмастер", не только не закрылась, но и называет запрет деятельности безосновательным. В заявлении компании сказано, что все эти годы ее украинское отделение вело и ведет независимый и открытый бизнес, основанный на соблюдении законов Украины, оставаясь вне политики. Проще говоря, в "Спортмастере" прямо заявляют, что закрываться не будут. Есть ли на них управа? Конечно. Но для этого государство должно показать, что непослушание будет жестко наказываться. Пока же мы видим другую картину: похоже несмотря на санкции владельцам дают возможность сохранить бизнес, иначе было бы как с "112", NewsOne и ZiK - провайдеры кабельных сетей сразу после указа президента отключили эти телеканалы.

Почему саботируется решение СНБО относительно другого бизнеса, который связывают с Тарасом Козаком, Виктором Медведчуком и Россией? Ответ надо сразу разделить на две составляющие. Первая - недостаточная жесткость относительно подсанкционных компаний может быть элементом каких-то дополнительных политических договоренностей, которые вынесли за скобки. Если предположить существование таких договоренностей, тогда возникает вопрос, искренними ли были намерения власти.

Вторая составляющая намного сложнее, она дает возможность посмотреть на нынешнюю ситуацию сквозь призму предыдущих историй с запретами, в которых власть или проявляла слабость, или же проявляла двойные стандарты. Эти истории не касались именно санкций, однако то, как они развивались и к чему привели, подтачивало доверие к решениям Зе-команды. Начнем издалека, с прошлогоднего локдауна. Когда украинцы, напуганные новостями о ковидных ужасах в Европе, преимущественно поддерживали временное закрытие ресторанов, кафе и торговых площадок, разразился скандал с рестораном "Велюр" нардепа "слуги" Николая Тищенко, который работал несмотря на запрет. Этот случай возмутил не только бизнес, который нес значительные убытки вследствие локдауна, но и общество в целом. Потому что, как оказалось, если ты приближен к власти, то для тебя делаются исключения.

Были и другие исключения. Во время второго локдауна принимал туристов Буковель. Фотографиями с массовым нарушением запретов отдыхающими тогда пестрел весь Интернет. И президент Зеленский селфился в Буковеле со своими сторонниками без маски. Сегодня в Ивано-Франковской области фиксируют вспышку коронавируса, поэтому в области внедряют усиленные ограничения и аврально увеличивают количество коек в больницах. А еще грешат на туристов, которые приезжали в регион и, в частности, в Буковель. Неужели на Банковой или в МОЗ не догадывались, что нашествие отдыхающих повлечет вспышку болезни?

Скажете: карантин и локдаун не имеют отношения к санкциям против Медедчука? Имеют, еще какое. Когда вводятся жесткие запреты, они должны быть не только на уровне заявлений. Карантинные мероприятия в Украине и в европейских государствах - небо и земля. У нас не было комендантского часа, о наложеных штрафах на заведения торговли и общественного питания сообщалось, даже были показательные визиты силовиков в отдельные заведения, и преимущественно граждане делают вид, что во всем соблюдают карантин, а власть - жестко контролирует его течение. Поэтому когда сейчас в "Спортмастере" вместо закрытия магазинов рассказывают, почему они этого делать не будут, власти стоит вспомнить и "Велюр", и нашествие туристов в Буковель во время локдауна, и, главное, что никто за нарушение запретов строго не ответил. Просто подождали, пока хайп спадет и проблема рассосется сама по себе. Вот кто сейчас вспоминает о продаже "Кварталом 95" прокремлевскому подсанкционному в Украине каналу "СТС" своей "Лиги смеха " и требовании ввести санкции против друзей Зеленского? Отшумело об этом и замолчали.

Провластные спикеры очень любят подчеркивать, что предыдущая власть не имела политической воли ввести санкции, а нынешняя имеет. Тогда почему же бизнес, который попал под санкции, их теперь игнорирует? Неужели убежден, что власть этого намеренно не будет замечать?

Возможен и третий вариант - во власти пока не сориентировались, что делать с непослушным бизнесом. По аналогии с запрещенными телеканалами, сеть магазинов не выключишь, нажав на несколько кнопок. А "маски-шоу" в "Спортмастерах" по всей Украине, когда силовики уложили бы лицом в пол и продавцов, и покупателей, а администраторов вывели бы в наручниках, опечатав помещения, приведет к ненужному сейчас власти шуму. Обществу могут не понравиться такие "боевые действия" против обычного магазина. Очень популярного, это тоже надо учитывать. Неизвестно чем может закончиться и появление силовиков на участке магистрального нефтепродуктопровода, где вопреки санкциям продолжается активная работа. Цены на топливо в Украине и так уже выросли. Не возникнет ли еще больший ажиотаж со всеми прогнозируемыми последствиями.

Впрочем, не секрет, что у Зеленского внимательно изучают настроения электората. И если через некоторое время на Банковой приходят к выводу, что такие действия избирателю понравятся и на них есть общественный запрос, "маски-шоу" могут прийти и в "Спортмастер", и примчаться в Житомирскую область. Время покажет. Но как бы там ни было, ситуация с недовведеными санкциями уже начинает портить власти имидж и ставить под сомнение ее праведные намерения.
 

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