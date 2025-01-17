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АНАЛІТИКА

Наглядова рада "Енергоатома" розпочала роботу і обрала голову

 

Наглядова рада держкомпанії НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю, 17 січня, зібралася на своє перше засідання і обрала головою ексміністра енергетики Литви і головного радника президента Литви з питань навколишнього середовища та інфраструктури Ярека Неверовича.

Про це пише українська редакція Forbes із посиланням на топменеджера "Енергоатома", знайомого з ходом першого засідання.

Він також уточнив, що один із незалежних членів наглядової ради відмовився від посади.

Як повідомлялося, Кабмін ще 21 червня 2024 року затвердив персональний склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом". До її складу увійшли п'ять членів: троє незалежних та двоє представників держави.

Зокрема, незалежними членами наглядової ради "Енергоатому" затвердили відомого фахівця британської ядерної галузі Тімоті Джона Стоуна, екстопменеджера Westinghouse Майкла Елліота Кірста та ексміністра енергетики Литви Ярека Неверовича.

За поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет обрав членами наглядової ради від держави екскерівника ДАЗВ Віталія Петрука і ексміністра економіки, радника голови Офісу президента Тимофія Милованова.
 

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