Фінансові новини
- |
- 20.01.25
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна торік збільшила експортні перевезення залізницею більш як на 50%
10:46 20.01.2025 |
Упродовж 2024 року АТ «Укрзалізниця» збільшила експортні перевезення на 51,2%.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов.
"За оперативними даними, упродовж грудня 2024 року залізницею перевезено 14,032 млн т вантажів ( +0,071 млн т, або +0,5% до обсягів листопада 2024 року). За результатами 2024 року перевезено залізницею 174,93 млн т (+26,5 млн т, або +17,9% до 2023 року)", - йдеться у повідомленні.
Ткачов наголосив, що це найбільший річний показник обсягу перевезення вантажів залізничним транспортом за період воєнного стану.
Зокрема, торік досяг рекордної позначки обсяг перевезення цементу - 1,674 млн т.
За даними заступника директора департаменту, обсяг експортних перевезень залізницею за 2024 рік збільшився порівняно з січнем - груднем 2023 року на 51,2% - до 84,67 млн т.
Істотне збільшення експортних перевезень Укрзалізниці фахівець пояснює ефективною роботою українського морського коридору та відновленням економіки України в цілому.
У структурі експортних перевезень залізницею за 2024 рік переважають зернові вантажі - 34,132 млн т (40,3% загального обсягу експортних перевезень). На другому місці - руда залізна й марганцева, якої було перевезено 33,001 млн т (39%). Чорних металів було перевезено 5,167 млн т (6,1 %).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями
|Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні
|США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Україна торік збільшила експортні перевезення залізницею більш як на 50%
|Наглядова рада "Енергоатома" розпочала роботу і обрала голову
|НБУ погодив кандидатуру екскерівника Swedbank Бьоркнерта на посаду голови правління ПриватБанку
|Нафтогаз торік ввів в експлуатацію 83 нові свердловини, видобуток газу сягнув майже 14 мільярдів кубів
|Німецька Knauf купила нове родовище гіпсу на Тернопільщині. Його запасів вистачить на 84 роки
Бізнес
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу
|Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році