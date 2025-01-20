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АНАЛІТИКА

Україна торік збільшила експортні перевезення залізницею більш як на 50%

 

Упродовж 2024 року АТ «Укрзалізниця» збільшила експортні перевезення на 51,2%.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов.

"За оперативними даними, упродовж грудня 2024 року залізницею перевезено 14,032 млн т вантажів ( +0,071 млн т, або +0,5% до обсягів листопада 2024 року). За результатами 2024 року перевезено залізницею 174,93 млн т (+26,5 млн т, або +17,9% до 2023 року)", - йдеться у повідомленні.

Ткачов наголосив, що це найбільший річний показник обсягу перевезення вантажів залізничним транспортом за період воєнного стану.

Зокрема, торік досяг рекордної позначки обсяг перевезення цементу - 1,674 млн т.

За даними заступника директора департаменту, обсяг експортних перевезень залізницею за 2024 рік збільшився порівняно з січнем - груднем 2023 року на 51,2% - до 84,67 млн т.

Істотне збільшення експортних перевезень Укрзалізниці фахівець пояснює ефективною роботою українського морського коридору та відновленням економіки України в цілому.

У структурі експортних перевезень залізницею за 2024 рік переважають зернові вантажі - 34,132 млн т (40,3% загального обсягу експортних перевезень). На другому місці - руда залізна й марганцева, якої було перевезено 33,001 млн т (39%). Чорних металів було перевезено 5,167 млн т (6,1 %).
 

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