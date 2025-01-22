Оператор lifecell підвищить тарифи

Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому 2025 року.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба.

"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - повідомив Михайло Шелемба.

За його словами, причина підняття тарифів - зростання вартості електроенергії.

"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це", - додав Шелемба.

"Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», - розповів CEO DVL.

Він також повідомив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.