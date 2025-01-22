Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оператор lifecell підвищить тарифи
11:58 22.01.2025 |
Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому 2025 року.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба.
"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - повідомив Михайло Шелемба.
За його словами, причина підняття тарифів - зростання вартості електроенергії.
"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це", - додав Шелемба.
"Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», - розповів CEO DVL.
Він також повідомив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
ТОП-НОВИНИ
|Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців - Зеленський
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти колишнього бізнес-партнера Микитася
|Виробник танків Leopard 2 створив спільне підприємство в Україні
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Оператор lifecell підвищить тарифи
|Суд передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського
|Україна торік збільшила експортні перевезення залізницею більш як на 50%
|Наглядова рада "Енергоатома" розпочала роботу і обрала голову
|НБУ погодив кандидатуру екскерівника Swedbank Бьоркнерта на посаду голови правління ПриватБанку
Бізнес
|Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance
|Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління
|TSMC почала виробництво 4-нм чипів на новому заводі в Аризоні, які обійдуться дорожче, ніж такі ж чипи з Тайваню
|Трамп скасував укази Байдена щодо штучного інтелекту
|Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів
|Ілон Маск, Qualcomm та інші розглядають можливість купівлі Intel
|«Формується нова аристократія». Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери