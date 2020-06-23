Использование «Центрэнерго» исключительно угля увеличит долги на 2,2 миллиарда — Фонд госимущества

Использование "Центрэнерго" исключительно угля приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 миллиарда гривень до конца 2020 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет полуобанкротившихся другого государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать "Центрэнерго" закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях Центрэнерго будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часов электроэнергии.

При использовании Центрэнерго газа себестоимость киловатт-часа составит 83 копейки. Если же использовать только уголь - цена киловатт-часа возрастет до 1,2 гривен", - пишет Сенниченко.

Глава ФГИ подчеркивает, что для "Центрэнерго" важно давать Украине можно более дешевую электроэнергию.

"В интересах людей и производства Центрэнерго в данной ценовой конъюнктуре оптимально использовать комбинированную топливную модель и подмешивали дешевый газ.

Использование исключительно угля до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 млрд гривен, что окончательно поставит на Центрэнерго крест.

Поэтому мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не каких-либо отечественных", - резюмирует Сенниченко.

Напоминаем:

И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "у угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

Новый глава "Центрэнерго" еще не понял, виноваты ли "люди Коломойского" в миллиардных убытках компании.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.