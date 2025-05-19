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АНАЛІТИКА

Укрнафта замість Chevron. Спецдозвіл на Олеське родовище змінив власника

 

ПАТ "Укрнафта" офіційно отримало спеціальний дозвіл на розробку Олеської ділянки вуглеводнів у Львівській та Івано-Франківській областях, який з 2014 року належав Chevron Ukraine B.V. та ТОВ "Надра Олеська". Відповідний наказ №164/2025 підписав голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець 12 травня.

Передання прав відбулося згідно з угодою про розподіл продукції та рішенням Кабінету міністрів України.

Chevron планувала інвестувати $350 мільйонів у розвідку газу в Україні, а загальні інвестиції у видобуток мали становити понад $10 млрд. Компанія планувала створити до 15 000 робочих місць.

Щорічний видобуток на цій площі мав становити 8-10 млрд кубометрів газу на рік.

Проте у 2014 році Chevron в односторонньому порядку вийшла з проєкту, а потім оголосила про припинення своєї діяльності в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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