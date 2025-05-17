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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» стверджує, що не має надприбутків

 

"Енергоатом" заявив, що інформація про надприбутки компанії у розмірі 49 млрд грн через підвищення тарифу для населення, яка міститься у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, є маніпулятивною.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Зазначається, що "Енергоатом" не отримує вільного прибутку: практично всі кошти спрямовуються на забезпечення стабільної роботи атомної генерації, ядерної безпеки, ремонтів, модернізацій, підготовки до зими, закупівлю палива та підтримку соціального тарифу для громадян.

"Кошти, які названо "надприбутками", насправді не є вільними. Звинувачення щодо відсутності плану використання коштів також безпідставні", - стверджують в "Енергоатомі".

В компанії нагадали, що з 2021 року Енергоатом виконує покладені на нього державою спеціальні обов'язки за механізмом "фінансового ПСО" (покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів), тобто фактично доплачує з власних коштів, щоб українці мали доступ до вдвічі дешевшої від ринкової ціни електроенергії.

Загалом з жовтня 2021 року компанія вже витратила на виконання ПСО 463,3 млрд грн. У тому числі:

* у 2023 році - 128 млрд грн
* у 2024 році - 153,2 млрд грн
* за 4,5 місяці 2025 року - 69,2 млрд грн

Зазначається, що мова йде про підтримку фіксованого тарифу для населення.

Як стверджує "Енергоатом", у звіті ТСК Верховної Ради є прорахунки. Аргументуючи це, компанія наводить дані ДП "Гарантований покупець" про фактичну вартість послуги ПСО для "Енергоатому" та АТ "Укргідроенерго" за 2023-2024 роки:

* за 2023 рік - 144,4 млрд грн;
* за 2024 рік - 152,5 млрд грн.

Як зазначають в компанії, у звіті ТСК ВР посилаються на розрахунки, ніби послуга ПСО за ці роки для НАЕК "Енергоатом" та АТ "Укргідроенерго" складає за 2023 рік - 96,27 млрд грн, а за 2024 рік - 108,3 млрд грн.

Тобто, як стверджують в "Енергоатомі", в розрахунках недораховано по послузі ПСО 92,3 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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