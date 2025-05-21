Фінансові новини
- |
- 21.05.25
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На Білоцерківській ТЕЦ сталася пожежа: є жертви
16:23 21.05.2025 |
На Білоцерківській ТЕЦ в середу, 21 травня, сталася велика пожежа. На кадрах, які опублікували місцеві телеканали та пабліки, вогонь повністю охопив одну з двох градирень.
Пресслужба Білоцерківської громади уточнила, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.
Телеканал "Крокус" повідомив з місця події, що вогонь вдалося швидко локалізувати, але наслідки серйозні - загинули двоє людей.
Загоряння сталося під час ремонтних робіт.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб підтвердив удар по заводу напівпровідників у Росії
|Канада готова допомогти Україні створити пенсійну систему за канадським зразком
|Трамп у розмові із Зеленським сказав, що Україна та росія самі повинні вирішити, як закінчити війну — NYT
|ЄС уперше ввів санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|НБУ назвав найприбутковіші банки України
|Укрнафта замість Chevron. Спецдозвіл на Олеське родовище змінив власника
|«Енергоатом» стверджує, що не має надприбутків
|Автомагістраль-Південь отримала контракт у Румунії на 460 млн євро
|Виробник «Моршинської» не може продовжити ліцензії через російських власників
|Діючий тариф на е/е для населення забезпечує «Енергоатому» 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації
Бізнес
|Honda скорочує інвестиції в електромобілі та зосередиться на гібридах
|Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост
|WSJ: xвиля викрадень та тортур криптобізнесменів шириться світом
|Китай залишається лідером за обсягами продажу нових авто
|Nissan планує скоротити майже половину своїх заводів – Reuters
|У Китаї прогнозують що 50% вантажівок до 2028 року будуть електромобілями
|Загальна вартість 100 найцінніших брендів світу сягнула $10,7 трлн – рейтинг Kantar