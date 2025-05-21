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АНАЛІТИКА

На Білоцерківській ТЕЦ сталася пожежа: є жертви

 

На Білоцерківській ТЕЦ в середу, 21 травня, сталася велика пожежа. На кадрах, які опублікували місцеві телеканали та пабліки, вогонь повністю охопив одну з двох градирень.

Пресслужба Білоцерківської громади уточнила, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.


Телеканал "Крокус" повідомив з місця події, що вогонь вдалося швидко локалізувати, але наслідки серйозні - загинули двоє людей.

Загоряння сталося під час ремонтних робіт.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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