На Білоцерківській ТЕЦ сталася пожежа: є жертви

На Білоцерківській ТЕЦ в середу, 21 травня, сталася велика пожежа. На кадрах, які опублікували місцеві телеканали та пабліки, вогонь повністю охопив одну з двох градирень.

Пресслужба Білоцерківської громади уточнила, що повідомлення про пожежу надійшло о 12:46.





Телеканал "Крокус" повідомив з місця події, що вогонь вдалося швидко локалізувати, але наслідки серйозні - загинули двоє людей.

Загоряння сталося під час ремонтних робіт.



