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АНАЛІТИКА

Виробник «Моршинської» не може продовжити ліцензії через російських власників

 

Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" не може продовжити ліцензії на видобування води й зупиниться через пів року після закінчення воєнного стану, якщо ситуація не зміниться. Про це на круглому столі в четвер сказав Маркіян Бем, уповноважений представник IDS Ukraine (материнська компанія Моршинського заводу).

"Моршинський завод мінеральних вод є власником двох спеціальних дозволів, і обидва дозволи закінчилися: один - у липні 2024 року, другий - у травні 2024 року. За одним із дозволів компанія готова була подати документи, щоб отримати новий спецдозвіл. За іншим планувалося внести зміни до наявного дозволу та продовжити його", - сказав Бем.

Однак отримати нову ліцензію чи продовжити попередню ліцензію підприємство не може, бо понад 49% в IDS Ukraine належить підсанкційним росіянам - Михайлу Фрідману та його партнерам.

На час воєнного стану Моршинському заводу дозволяється користуватися спецдозволами. "Однак у будь-який момент, коли закінчиться воєнний стан, після того пів року - і компанія, суть якої зводиться до добування і виробництва мінеральної води, припиняє діяльність", - попередив Бем.

Він вважає таке державне обмеження надмірним.

"Якщо закінчиться воєнний стан і ми не отримуємо дозволів, це втрата виробництва вдвічі. Ці спецдозволи відповідають за половину водних ресурсів компанії [IDS Ukraine]. Це зменшення податкових надходжень на 200 млн грн і це звільнення 30% працівників", - сказав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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