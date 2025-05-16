Фінансові новини
- |
- 16.05.25
- |
- 11:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автомагістраль-Південь отримала контракт у Румунії на 460 млн євро
09:44 16.05.2025 |
Українська компанія "Автомагістраль-Південь" у партнерстві з румунською Precon Transilvania підписала контракт на будівництво першої ділянки (33,7 км) швидкісної дороги "Арад - Орадя" в Румунії. Вартість контракту - 460 млн євро, повідомила пресслужба компанії.
Для порівняння, в українському Prozorro був тільки один більший будівельний підряд - на третю чергу Дністровської ГАЕС (28,8 млрд грн). Підрядник метро на Виноградар у Києві будує його за 13,8 млрд грн.
Дорога, яку будуватиме Автомагістраль-Південь, є частиною європейського коридору Via Carpathia, що з'єднає Балтійське, Чорне та Середземне моря.
Гендиректор Автомагістраль-Південь Микола Тимофеєв наголосив, що підписання контракту - історична подія, бо українська компанія вперше бере участь у масштабному проєкті будівництва нової інфраструктури в країнах ЄС.
На першій ділянці дороги передбачено будівництво 32 мостів, розв'язок і шляхопроводів, серед яких 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги для зарядки електромобілів.
Термін виконання робіт - 24 місяці.
Перш ніж отримати рекордний підряд, Автомагістраль-Південь виконала кілька менших проєктів у Молдові й Румунії (ремонт автодороги в Трансильванії та реконструкція аеропорту "Сату-Маре").
Вона також має великий досвід в Україні: будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Одеси, швидкісна траса Н-31 між Києвом і Дніпром, водойма найбільшої в Європі Дністровської ГАЄС, магістральний водогін Кривого Рогу, 600-метровий міст через Десну на трасі "Київ-Чернігів" тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ 20 травня - Мерц
|Україна розкрила склад делегації для переговорів з РФ у Стамбулі
|Зеленський: США і Туреччина будуть посередниками у переговорах Україна-РФ
|Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Автомагістраль-Південь отримала контракт у Румунії на 460 млн євро
|Виробник «Моршинської» не може продовжити ліцензії через російських власників
|Діючий тариф на е/е для населення забезпечує «Енергоатому» 49 млрд грн на рік додаткових залишків прибутку й амортизації
|Контейнерний гігант MSC купив частку у терміналі Ахметова
|Відомості про призначення з 14 травня нових керівників «Укрнафти» та «Укртатнафти» з'явилися в реєстрах
|ПриватБанк відкриває продаж квитків на європейські залізниці
Бізнес
|Google профінансувала ще 30 українських стартапів
|Прорив GM і LG: нова LMR-батарея може значно здешевити електромобілі
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту