Автомагістраль-Південь отримала контракт у Румунії на 460 млн євро

Українська компанія "Автомагістраль-Південь" у партнерстві з румунською Precon Transilvania підписала контракт на будівництво першої ділянки (33,7 км) швидкісної дороги "Арад - Орадя" в Румунії. Вартість контракту - 460 млн євро, повідомила пресслужба компанії.

Для порівняння, в українському Prozorro був тільки один більший будівельний підряд - на третю чергу Дністровської ГАЕС (28,8 млрд грн). Підрядник метро на Виноградар у Києві будує його за 13,8 млрд грн.

Дорога, яку будуватиме Автомагістраль-Південь, є частиною європейського коридору Via Carpathia, що з'єднає Балтійське, Чорне та Середземне моря.

Фото: Julienre, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commonsс

Гендиректор Автомагістраль-Південь Микола Тимофеєв наголосив, що підписання контракту - історична подія, бо українська компанія вперше бере участь у масштабному проєкті будівництва нової інфраструктури в країнах ЄС.

На першій ділянці дороги передбачено будівництво 32 мостів, розв'язок і шляхопроводів, серед яких 727-метровий шляхопровід над залізницею, а також два паркінги для зарядки електромобілів.

Термін виконання робіт - 24 місяці.

Перш ніж отримати рекордний підряд, Автомагістраль-Південь виконала кілька менших проєктів у Молдові й Румунії (ремонт автодороги в Трансильванії та реконструкція аеропорту "Сату-Маре").

Вона також має великий досвід в Україні: будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Одеси, швидкісна траса Н-31 між Києвом і Дніпром, водойма найбільшої в Європі Дністровської ГАЄС, магістральний водогін Кривого Рогу, 600-метровий міст через Десну на трасі "Київ-Чернігів" тощо.