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Нацбанк обновил список банков-нарушителей нормативов
14:25 16.10.2018 |
Из 81 платежеспособного банка на 1 октября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 26 банков.
Еще на 1 сентября нарушителей было 27, но за прошлый месяц банк «Львов» покинул «черный» список, сообщает FinClub.
Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, нарушали сразу три банка. У Мисто Банка значение норматива выросло с 4,15% до 4,86%, а у Банка Кредит Днепр - сократилось с 4,49% до 3,86%. БМ Банк, который находится в процессе отказа от банковской лицензии, показал Н2 на уровне 2,97%.
Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был у трех банков: кроме БМ Банка (капитал упал со 135,679 млн грн до 2,428 млн грн), этот норматив нарушали Вернум Банк (124,256 млн грн) и Мисто Банк (79,091 млн грн).
Норматив мгновенной ликвидности (Н4), который должен составлять не меньше 20%, выполняли все банки, а норматив текущей ликвидности (Н5), который должен составлять не меньше 40%, нарушал только ВТБ Банк (8,66%).
Норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, продолжали нарушать ВТБ Банк (17,55%) и Банк Кредит Днепр (48,05%). Его перестали нарушать Укрсоцбанк и БМ Банк, но список нарушителей пополнил Ощадбанк (54,65%).
14 банков из 81 нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%.
Норматив Н7 нарушали ПУМБ (83,43%), Проминвестбанк (125,68%), Первый инвестиционный банк (70,36%), Сбербанк (44,24%), Аккордбанк (51,83%), Индустриалбанк (53,27%), Банк Кредит Днепр (124,45%), Укрсоцбанк (40,86%), ВТБ Банк (54,98%), Альфа-Банк(37,02%), «Пивденный» (28,2%), Мисто Банк (61,79%), Укрэксимбанк (34,68%), БМ Банк (820,48%). Список нарушителей покинул банк «Львов».
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) нарушал Банк Кредит Днепр (1121,12%), а также БМ Банк (1746,67%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) вновь нарушали 16 банков: Мегабанк (253,29%), Банк инвестиций и сбережений (210%), Первый инвестиционный банк (156,9%), Мисто Банк (114,9%), ПУМБ (83,43%), Асвио Банк (85,16%), Юнекс Банк (102,91%), Вернум Банк (86,55%), банк «Клиринговый дом» (30,13%), Аккордбанк(52,41%), Поликомбанк (34,94%), банк «Украинский капитал» (53,72%), Коминвестбанк(28,65%), Полтава-банк (26,67%), Банк Кредит Днепр (42,94%); стал нарушать БМ Банк (820,48%), но перестал - банк «Пивденный».
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.
Л13-1 на 1 октября нарушали 6 банков: Проминвестбанк (200,15%), ПриватБанк (167,69%), Банк Кредит Днепр (118,29%), Альфа-Банк (20,81%), Индустриалбанк (9,39%), Ощадбанк (87,88%), но перестал нарушать БМ Банк (70,83%).
Л13-2 нарушали 3 банка: Укрэксимбанк (9,53%), БМ Банк (597,48%) и стал нарушителем ВТБ Банк (38,82%).
Лидером по нарушенным нормативам среди действующих банков стал Банк Кредит Днепр (6 нормативов) и БМ Банк (6), который решил сдать лицензию. Еще по 4 норматива нарушали Мисто Банк и ВТБ Банк, который хотел бы сдать лицензию, но его акции арестованы.
Остальные банки-нарушители не выполняли один - два норматива.
Банк Кредит Днепр ранее прокомментировал нарушение нормативов НБУ.
НБУ сделал систему максимально прозрачной: клиенты банков могут ежемесячно следить за тем, какие ключевые нормативы они нарушают.
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