Финансовые новости
- |
- 12.09.18
- |
- 17:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Арабская инвестиционная компания Salic завершает сделку по покупке агрохолдинга «Мрия»
13:21 12.09.2018 |
Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) сегодня объявили о заключении договора купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы Мрия. Об этом говорится в официальном заявлении компкании. К новому собственнику перешли все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка. Сумма и условия сделки не разглашаются. Советниками «Мрии» при подготовке сделки, а также кредиторов в процессе реструктуризации долга компании выступили Rothschild & Co в сотрудничестве с ICU, Finpoint в качестве локальных партнеров, а также Hogan Lovells.
Сообщается, что сделка будет закрыта после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и выполнения других типичных для подобных транзакций условий. После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group (CFG).
По словам присутствующего на церемонии подписания соглашения президента Петра Порошенко, это крупнейшая сделка в украинский агросектор после начала российской агрессии. Порошекно акцентировал внимание на том, что данная сделка - это не продажа земли и активов, а рост инвестиций в агросектор и развитие технологий.
Как сообщил глава правления SALIC UK Халид Алабуди, дочерняя компания CFG успешно работает в Украине с 2006 года, обрабатывая 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях. "Сегодня мы подписали сделку, зафиксировав свое намеренье продолжать успешно развивать прибыльный аграрный бизнес в Украине. Ключевой идеей SALIC UK является выявление, приобретение и долгосрочная работа с прибыльными и устойчивыми инвестициями в агробизнесе. Сегодняшнее приобретение Мрии идеально походит под инвестиционные критерии SALIC UK, а необходимые для компании инвестиции обеспечат долгосрочную рентабельность этого превосходного актива", - отметил он. Кроме того, Алабуди сообщил что покупка Мрии - не последняя инвестиция в укранский АПК. "Очень надеюсь на вашу, господнин президент, поддержку, и на поддержку вашего правительства. Мы тут не на несколько лет, мы планируем работать в длительной перспективе", - сказал он, обращаясь в Порошенко.
В течение двух лет инвестор планирует активно инвестировать в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка, чтобы вывести совместную операционную деятельность новой компании на мировой уровень.
По словам СЕО Мрии Саймона Чернявского, который будет руководить новой компанией, сделка позволит Мрии сохранить коллектив, а также выполнить все обязательства перед партнерами, пайщиками и общинами. », - прокомментировал он.
Справка:
SALIC UK (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) - дочерняя компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, которая принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия. В его Уставе говорится, что деятельность компании направлена на инвестиции в сельское хозяйство и животноводство в странах, имеющих конкурентное преимущество в содействии производству продуктов питания и их доступности для экспортных рынков. Стратегия SALIC UK фокусируется на двенадцати категориях продуктов: пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рис, сахар, растительные масла, зеленый корм, красное мясо, молочные продукты, птица и аквакультура.
Mriya Farming PLC - английская материнская компания группы Мрия, одной из крупнейших украинских агрокомпаний, обрабатывает 150 тыс. га в шести областях Западной Украины: Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской. В своем активе «Мрия» имеет 4 современных элеваторных комплекса общей мощностью 380 тыс. тонн, картофелехранилище общей вместимостью 52 тыс. тонн, семенной и крахмальный заводы.
Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.
В августе 2014 года бывшая материнская компания Мрии объявила дефолт по общей задолженности $1,1 млрд . С февраля 2015 кредиторы - преимущественно европейские и американские инвесторы - взяли под свой контроль активы Мрии и реструктуризировали ее производственную деятельность. 21 августа 2018 года кредиторы и менеджмент Мрии при активной поддержке Rothschild & Co, в сотрудничестве с ICU и Finpoint в качестве локальных партнеров, а также Hogan Lovells успешно завершили реструктуризацию долга и вывели компанию из дефолта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выбирай, или проиграешь. Какими технологиями Порошенко сможет выиграть выборы-2019
|Акции российских банков арестовали в Украине по иску Коломойского
|В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров
|Глава Держмолодьжитло Сергей Комнатный: Нужно сказать людям, что бесплатного жилья для всех больше не будет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Арабская инвестиционная компания Salic завершает сделку по покупке агрохолдинга «Мрия»
|ММК им. Ильича за 8 мес. нарастил выпуск проката на 6%, чугуна - на 14,9%
|Представлена новая модификация бронеавтомобиля «Дозор-Б» с улучшенным бронированием
|«Укрпошта» значительно повысила тарифы на доставку писем и посылок
|ИнГОК за 8 мес. нарастил производство концентрата на 6,3%
|В Виннице введен в эксплуатацию завод «Green Cool» по производству холодильного оборудования
Это интересно
|Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан
|Samsung планирует наделить все свои устройства средствами ИИ
|США обвиняют в атаке WannaCry северокорейского хакера
|IMAX открыла сертификацию для производителей телевизоров и проекторов
|Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance
|На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций
|Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»