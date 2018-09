Арабская инвестиционная компания Salic завершает сделку по покупке агрохолдинга «Мрия»

Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) сегодня объявили о заключении договора купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы Мрия. Об этом говорится в официальном заявлении компкании. К новому собственнику перешли все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка. Сумма и условия сделки не разглашаются. Советниками «Мрии» при подготовке сделки, а также кредиторов в процессе реструктуризации долга компании выступили Rothschild & Co в сотрудничестве с ICU, Finpoint в качестве локальных партнеров, а также Hogan Lovells.

Сообщается, что сделка будет закрыта после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и выполнения других типичных для подобных транзакций условий. После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group (CFG).

По словам присутствующего на церемонии подписания соглашения президента Петра Порошенко, это крупнейшая сделка в украинский агросектор после начала российской агрессии. Порошекно акцентировал внимание на том, что данная сделка - это не продажа земли и активов, а рост инвестиций в агросектор и развитие технологий.

Как сообщил глава правления SALIC UK Халид Алабуди, дочерняя компания CFG успешно работает в Украине с 2006 года, обрабатывая 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях. "Сегодня мы подписали сделку, зафиксировав свое намеренье продолжать успешно развивать прибыльный аграрный бизнес в Украине. Ключевой идеей SALIC UK является выявление, приобретение и долгосрочная работа с прибыльными и устойчивыми инвестициями в агробизнесе. Сегодняшнее приобретение Мрии идеально походит под инвестиционные критерии SALIC UK, а необходимые для компании инвестиции обеспечат долгосрочную рентабельность этого превосходного актива", - отметил он. Кроме того, Алабуди сообщил что покупка Мрии - не последняя инвестиция в укранский АПК. "Очень надеюсь на вашу, господнин президент, поддержку, и на поддержку вашего правительства. Мы тут не на несколько лет, мы планируем работать в длительной перспективе", - сказал он, обращаясь в Порошенко.

В течение двух лет инвестор планирует активно инвестировать в новое оборудование, инфраструктуру, агротехнологии и консолидацию земельного банка, чтобы вывести совместную операционную деятельность новой компании на мировой уровень.

По словам СЕО Мрии Саймона Чернявского, который будет руководить новой компанией, сделка позволит Мрии сохранить коллектив, а также выполнить все обязательства перед партнерами, пайщиками и общинами. », - прокомментировал он.

Справка:

SALIC UK (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) - дочерняя компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, которая принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия. В его Уставе говорится, что деятельность компании направлена на инвестиции в сельское хозяйство и животноводство в странах, имеющих конкурентное преимущество в содействии производству продуктов питания и их доступности для экспортных рынков. Стратегия SALIC UK фокусируется на двенадцати категориях продуктов: пшеница, ячмень, кукуруза, соевые бобы, рис, сахар, растительные масла, зеленый корм, красное мясо, молочные продукты, птица и аквакультура.

Mriya Farming PLC - английская материнская компания группы Мрия, одной из крупнейших украинских агрокомпаний, обрабатывает 150 тыс. га в шести областях Западной Украины: Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской. В своем активе «Мрия» имеет 4 современных элеваторных комплекса общей мощностью 380 тыс. тонн, картофелехранилище общей вместимостью 52 тыс. тонн, семенной и крахмальный заводы.

Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года бывшая материнская компания Мрии объявила дефолт по общей задолженности $1,1 млрд . С февраля 2015 кредиторы - преимущественно европейские и американские инвесторы - взяли под свой контроль активы Мрии и реструктуризировали ее производственную деятельность. 21 августа 2018 года кредиторы и менеджмент Мрии при активной поддержке Rothschild & Co, в сотрудничестве с ICU и Finpoint в качестве локальных партнеров, а также Hogan Lovells успешно завершили реструктуризацию долга и вывели компанию из дефолта.