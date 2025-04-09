«Укргазвидобування» приховало ціни товару для відновлення уражених об’єктів

"Укргазвидобування" у січні-березні 2025 року без торгів уклало шість договорів про закупівлю кабелів на загальну суму 131,46 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Закупівлі електророзподільних кабелів у асортименті провели без торгів, бо вони призначені для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії об'єктів нафтогазового комплексу.

Товар поставлятимуть на об'єкти замовника в Харківській та Полтавській областях протягом двох-трьох місяців після укладення певного договору.

Договори та інші документи приховали з міркувань безпеки. Файли будуть оприлюднені в "Прозорро" лише через 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Таким чином, ціни за одиницю невідомі, що не дозволяє порівняти їх із ринковими цінами. Однак замовник міг би їх оприлюднити, тим більше, що "Укргазвидобування" саме повідомило про проведений моніторинг цін.

В інформаційних довідках замовник пише, що з метою опрацювання ринку на загальний обсяг подавав запит на надання комерційних пропозицій потенційним постачальникам, в результаті чого сформував окремі закупівлі відповідно до обраних переможців.

За його словами, обсяг до закупівлі в розрізі кожного договору формувався на підставі найбільш економічно вигідної цінової пропозиції в розрізі кожної окремої товарної позиції та відповідності пропозиції переможця встановленим технічним і кваліфікаційним вимогам.