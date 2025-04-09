Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укргазвидобування» приховало ціни товару для відновлення уражених об’єктів

 

"Укргазвидобування" у січні-березні 2025 року без торгів уклало шість договорів про закупівлю кабелів на загальну суму 131,46 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Закупівлі електророзподільних кабелів у асортименті провели без торгів, бо вони призначені для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії об'єктів нафтогазового комплексу.

Товар поставлятимуть на об'єкти замовника в Харківській та Полтавській областях протягом двох-трьох місяців після укладення певного договору.

Договори та інші документи приховали з міркувань безпеки. Файли будуть оприлюднені в "Прозорро" лише через 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Таким чином, ціни за одиницю невідомі, що не дозволяє порівняти їх із ринковими цінами. Однак замовник міг би їх оприлюднити, тим більше, що "Укргазвидобування" саме повідомило про проведений моніторинг цін.

В інформаційних довідках замовник пише, що з метою опрацювання ринку на загальний обсяг подавав запит на надання комерційних пропозицій потенційним постачальникам, в результаті чого сформував окремі закупівлі відповідно до обраних переможців.

За його словами, обсяг до закупівлі в розрізі кожного договору формувався на підставі найбільш економічно вигідної цінової пропозиції в розрізі кожної окремої товарної позиції та відповідності пропозиції переможця встановленим технічним і кваліфікаційним вимогам.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес