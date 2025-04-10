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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» відновив понад 50% втраченого після лютневих обстрілів видобутку

 

Група "Нафтогаз" вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому, повідомив очільник компанії Роман Чумак на пресконференції за підсумками ОЗП 2024-2025 років у Міністерстві енергетики України 9 квітня.

"Цей опалювальний сезон став найважчим від початку повномасштабного вторгнення. За перші три місяці поточного року ворог завдав понад вісім ракетно-дронових атак по об'єктам групи. Це більше 100 влучань", - зазначив він.

CEO повідомив, що в кризовій ситуації група забезпечила терміновий імпорт газу, що дозволило гарантувати тепло в оселях українців.

"Ми забезпечили терміновий імпорт природного газу протягом першого кварталу, збалансували потреби, і жоден українець не відчув дефіциту газу або дефіциту тепла. Ми встояли і довели, що "Нафтогаз" на сьогодні є гарантом енергетичної стабільності", - додав очільник компанії.

Чумак також наголосив, що підготовка до наступної зими вже розпочалася.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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