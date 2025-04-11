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WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
23:07 10.04.2025 |
Європейська комісія представила план зі створення мережі ШІ-гігафабрик, які стануть ключовим елементом стратегії ЄС щодо конкуренції з Китаєм і США у сфері штучного інтелекту. Об'єкти оснастять 100 000 чипів кожен, що вчетверо більше, ніж на наявних фабриках, пише WSJ.
План дій також передбачає створення централізованих дата-лабораторій, де компанії зможуть безпечно навчати свої моделі на великих масивах даних. Це має забезпечити масштабування європейських ШІ-рішень без порушення суворих вимог ЄС щодо захисту персональних даних.
Комісія запустить службу підтримки для компаній, щоб допомогти їм адаптуватися до законодавства про ШІ. Автори матеріалу зазначають, що раніше ЄС ухвалив найжорсткіші у світі правила з регулювання ШІ, включно із заборонами на небезпечні застосування та вимогами щодо оцінки ризиків.
Ключовим елементом стане залучення приватного капіталу. Виділити €150 млрд уже пообіцяли інвестори, ще €20 млрд на будівництво п'яти ШІ-гігафабрик спрямують зі спеціально створеного фонду. Загалом ЄС планує залучити понад €200 млрд у найближчі роки для реалізації своїх планів.
Формування державної інфраструктури відбуватиметься у форматі державно-приватного партнерства. Участь у проєктах зможуть узяти компанії, які відгукнулися на оголошений заклик Єврокомісії до висловлення зацікавленості.
ЄС розраховує потроїти потужності своїх дата-центрів протягом наступних 5-7 років. Це необхідно, щоб створити конкурентоспроможне підґрунтя для ШІ та не поступитися ініціативою США з їхнім проєктом Stargate. Аналогічним чином Євросоюз має намір конкурувати з Китаєм, який активно розвиває власні рішення в цій галузі.
Нагадаємо, ми писали, що дев'ять ШІ-стартапів зі США з початку року залучили понад $100 млн кожен.
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