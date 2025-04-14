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Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
12:53 14.04.2025 |
Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який найближчим часом цілком ймовірно обійме посаду канцлера ФРН, не відкидає перспективи поставок Україні німецьких далекорбійних ракет Taurus. Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD ввечері у неділю, 14 квітня.
"Я завжди казав, що робитиму це тільки в координації з нашими європейськими партнерами", - відповів Мерц в ефірі програми Caren Miosga на запитання, чи ухвалить він рішення про надання Україні ракет Taurus. При цьому Мерц наголосив, що партнери уже надають Києву крилаті ракети: "Британці це роблять, французи це роблять, американці це роблять незалежно від цього". Поставки мають бути скоординовані, "і якщо вони будуть погоджені, Німеччина повинна брати в них участь".
За словами Мерца, "українська армія повинна вийти з позиції оборони, бо вона лише реагує". Протягом останніх трьох років Збройні сили України (ЗСУ) були здатні лише реагувати, а тепер повинні "мати можливість самостійно визначати частину цих подій", додав він.
На думку Мерца, це може бути, наприклад, знищення найважливішого сухопутного сполучення між Росією та анексованим нею українським півостровом Крим. Саме там зосереджена більша частина військових поставок для російської армії, зазначив він.
Мерц наголосив: "Я не переконаний, що Путін позитивно відреагує на слабкість і пропозиції миру, він повинен в якийсь момент визнати безперспективність цієї війни - і ми маємо допомогти Україні досягти цього".
Зазначимо, що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово виступав проти надання Україні ракет Taurus, а сам Мерц, будучи лідером опозиції у Бундестазі, закликав уряд ФРН надати ЗСУ ракети Taurus.
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