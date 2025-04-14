Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»

Президент США Дональд Трамп, що просуває ідею припинення вогню у війні Росії проти України, назвав «жахливим» російський удар по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 - зазнали поранень.

«Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо», - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час повернення до Вашингтону, хоча не уточнив, що мав на увазі під словами «зробили помилку».

Як повідомив Офіс генерального прокурора, у Вербну неділю 13 квітня близько 10:15 військові РФ завдали два ракетних удари по центру міста Суми. Наразі відомо про 34 загиблих і 117 постраждалих. Серед загиблих є двоє дітей, серед постраждалих - 15.

За словами президента Володимира Зеленського, 68 постраждалих перебувають у медичних закладах, із них восьмеро - у тяжкому стані.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару були пошкоджені 55 будівель: будівлі закладу освіти, нежитлові будівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, легкові автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Наприкінці березня в ООН змогли підтвердити, що від початку року в Україні через агресію Росії загинули 413 цивільних осіб, а понад 2000 поранені - у перші три місяці 2025 року кількість жертв зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.