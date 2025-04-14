Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 19:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
08:00 14.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп, що просуває ідею припинення вогню у війні Росії проти України, назвав «жахливим» російський удар по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 - зазнали поранень.
«Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо», - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час повернення до Вашингтону, хоча не уточнив, що мав на увазі під словами «зробили помилку».
Як повідомив Офіс генерального прокурора, у Вербну неділю 13 квітня близько 10:15 військові РФ завдали два ракетних удари по центру міста Суми. Наразі відомо про 34 загиблих і 117 постраждалих. Серед загиблих є двоє дітей, серед постраждалих - 15.
За словами президента Володимира Зеленського, 68 постраждалих перебувають у медичних закладах, із них восьмеро - у тяжкому стані.
В обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок удару були пошкоджені 55 будівель: будівлі закладу освіти, нежитлові будівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, легкові автомобілі.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Наприкінці березня в ООН змогли підтвердити, що від початку року в Україні через агресію Росії загинули 413 цивільних осіб, а понад 2000 поранені - у перші три місяці 2025 року кількість жертв зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|США хочуть взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters
|Reuters каже про антагоністичну атмосферу зустрічі України і США щодо угоди про надра
|Reuters: республіканці непублічно обурюються роллю Віткоффа в переговорах щодо України
|NYT: США посилили умови угоди з Україною щодо надр
|Британія і Франція представлять Трампу план «сил заспокоєння» в Україні протягом кількох тижнів – Bloomberg
|Оподаткують всі доходи, отримані через інтернет: Гетманцев розкрив деталі законопроєкту Мінфіну
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla