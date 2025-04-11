В Україні запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн

FlixBus, оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про запуск трьох нових маршрутів з України: Вінниця - Штутгарт (Німеччина), Дніпро - Варшава (Польща) та Київ - Кишинів (Молдова).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Рейс Дніпро - Варшава буде першим для FlixBus рейс до Дніпра.

FlixBus виконує маршрути з України до 12 європейських країн, забезпечуючи сполучення з 7-ма аеропортами у Польщі, Німеччині, Угорщині та Молдові.

Нагадаємо:

У травні 2024 року FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України: Київ-Кишинів​ через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін​ через Львів та Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта​.

