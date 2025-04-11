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В Україні запустили нові автобусні маршрути до трьох європейських країн
14:12 11.04.2025 |
FlixBus, оператор автобусних перевезень Європи, оголосив про запуск трьох нових маршрутів з України: Вінниця - Штутгарт (Німеччина), Дніпро - Варшава (Польща) та Київ - Кишинів (Молдова).
Про це повідомила пресслужба компанії.
Рейс Дніпро - Варшава буде першим для FlixBus рейс до Дніпра.
FlixBus виконує маршрути з України до 12 європейських країн, забезпечуючи сполучення з 7-ма аеропортами у Польщі, Німеччині, Угорщині та Молдові.
Нагадаємо:
У травні 2024 року FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України: Київ-Кишинів через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін через Львів та Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта.
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