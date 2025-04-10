Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрпошта» отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

 

АТ "Укрпошта" отримає від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) EUR600 тис. на встановлення модульних відділень, повідомила пресслужба компанії.

"Укрпошта" отримає EUR600 тис. гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку на встановлення модульних відділень", - йдеться у повідомленні "Укрпошти" у Телеграм у середу.

У компанії підкреслили, що модульні відділення можуть бути швидко встановлені на місцях зруйнованих або пошкоджених через ворожі обстріли стаціонарних відділень.

"Модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, "відрізаних від світу" - з безбар'єрним доступом, оснащені Starlink та генераторами, стануть острівцем стабільності для українців", - зазначено у повідомленні "Укрпошти".

Крім того, повідомляється, що у модульних відділеннях є змога відправити посилку по Україні й за її межі; забрати замовлені ліки; оформити переказ чи забрати кошти, надіслані близькими; передплатити видання; оплатити комунальні та інші рахунки; отримати пенсію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес