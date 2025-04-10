Фінансові новини
- |
- 10.04.25
- |
- 03:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрпошта» отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень
17:21 09.04.2025 |
АТ "Укрпошта" отримає від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) EUR600 тис. на встановлення модульних відділень, повідомила пресслужба компанії.
"Укрпошта" отримає EUR600 тис. гранту від Європейського банку реконструкції та розвитку на встановлення модульних відділень", - йдеться у повідомленні "Укрпошти" у Телеграм у середу.
У компанії підкреслили, що модульні відділення можуть бути швидко встановлені на місцях зруйнованих або пошкоджених через ворожі обстріли стаціонарних відділень.
"Модульні відділення встановлюватимуться й у населених пунктах, "відрізаних від світу" - з безбар'єрним доступом, оснащені Starlink та генераторами, стануть острівцем стабільності для українців", - зазначено у повідомленні "Укрпошти".
Крім того, повідомляється, що у модульних відділеннях є змога відправити посилку по Україні й за її межі; забрати замовлені ліки; оформити переказ чи забрати кошти, надіслані близькими; передплатити видання; оплатити комунальні та інші рахунки; отримати пенсію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова купити в США великий пакет допомоги, розраховує на це навіть як на гарантію безпеки – Зеленський
|Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра
|ПАРЄ просить скерувати заморожені активи РФ у трастовий фонд
|Єврокомісар Кос: Думаю, що ми зможемо до кінця 2025 р. відкрити всі переговорні Кластери
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укргазвидобування» приховало ціни товару для відновлення уражених об’єктів
|«Укрпошта» отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень
|Фонд держмайна виставив на продаж Житомирський лікеро-горілчаний завод
|«Нафтогаз» планує співпрацю зі скандинавськими Bergen Engines та Itera в сфері цифровізації видобутку газу
|Для заміни вугілля з Покровська: «Метінвест» Ахметова отримав перший корабель із коксівним вугіллям зі США
|«Укрнафта» добуватиме вуглеводні на Олеській ділянці замість «Надра України»
Бізнес
|Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів
|Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів
|Audi припиняє експорт до США
|«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів
|Інсайдер: Xiaomi готує власний мобільний процесор на 4-нм техпроцесі TSMC N4P