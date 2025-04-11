Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США

Італійська компанія Prada купила виробника одягу класу люкс та інших предметів розкоші Versace, який входить до складу групи Capri Holdings. Сума угоди становить $1,38 млрд, повідомляє Bloomberg.

Ця угода стане найбільшою за всю 112-річну історію Prada та значно зміцнить позиції компанії як провідної модної групи Італії.

Угода передбачає купівлю Versace у Capri Holdings Ltd., яка придбала бренд у 2018 році за 1,8 млрд євро ($2 млрд). Таким чином, Versace знову повертається під італійське крило після кількох років іноземного контролю.

Завдяки цій покупці Prada отримає унікальну можливість розширити свій асортимент і стати сильнішим конкурентом таких гігантів індустрії, як LVMH та Kering. Проте аналітики наголошують: бренд потребує серйозних інвестицій для відновлення слави.

Перемовини між компаніями тривали кілька місяців, попри світову економічну нестабільність, викликану новою хвилею тарифної війни з боку США. Очікується, що фінальну суму угоди можуть скоригувати після оцінки активів та боргів Versace. Закриття угоди планується на другу половину 2025 року.

Для Prada, відомої своїм більш стриманим стилем, додавання яскравого і сміливого бренду Versace означає вихід на новий рівень. Це також є кроком до диверсифікації, який компанія не здійснювала з часів придбань Jil Sander і Helmut Lang у 1990-х роках.

На тлі рекордних результатів 2024 року Prada активно розширюється. Її бренд Miu Miu, орієнтований на молодь, суттєво підсилив продажі та допоміг пережити спад у сегменті люксової моди.

Водночас Versace останніми роками втратив частину своєї привабливості. Попри глобальну впізнаваність, бренд переживав не найкращі часи, а Capri не змогла реалізувати плани щодо подвоєння прибутку. Продаючи Versace, Capri отримає змогу зміцнити баланс і сфокусуватися на своєму основному бренді - Michael Kors.

Особливу роль у перемовинах щодо купівлі Versace відіграв Лоренцо Бертеллі - син Міуччі Пради та Патриціо Бертеллі, який вже активно бере участь в управлінні компанією та вважається ймовірним наступником на чолі модної імперії.

Довідка

Бренд Versace, відомий своїми сміливими дизайнами, розкішними принтами та впізнаваним символом - головою горгони Медузи, був заснований Джанні Версаче у 1978 році. Нині творчим керівником бренду є його сестра Донателла Версаче. 2023 року Versace забезпечив Capri Holdings близько $1 млрд виторгу, що становить приблизно п'яту частину загального доходу групи, який досяг $5,2 млрд. У листопаді 2024 року Capri Holdings повідомила про несподівано значне скорочення квартальних доходів, причиною чого стали прорахунки у бюджетному плануванні та глобальне зниження попиту на товари класу люкс.