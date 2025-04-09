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Фонд держмайна виставив на продаж Житомирський лікеро-горілчаний завод
09:36 09.04.2025 |
Фонд державного майна України 11 квітня 2025 року проведе аукціон з приватизації ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», стартова ціна об'єкта - 101,09 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці,
«11 квітня команда ФДМУ планує провести онлайн-аукціон з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод»... Стартова ціна - 101 090 395 гривень», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реєстрація на участь триватиме до 10 квітня включно, торги пройдуть у системі Prozorro.Продажі.
Основним видом діяльності підприємства є дистиляція, ректифікація та змішування спиртових напоїв. Завод наразі діючий, має відповідні ліцензії, зокрема, ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями. Обсяг реалізації продукції за період 2022-2024 роки склав 347 124,0 тис. грн, в тому числі експортної - 523 тис. грн.
До складу об'єкта приватизації входять 147 од. нерухомого майна загальною площею 24,3 тис. кв.м, 1 457 од. рухомого майна, 13 земельних ділянок площею 17,9 га, 47 од. зареєстрованих транспортних засобів та спецтехніки.
Крім того, до складу ЄМК входить відокремлений підрозділ Чуднівська філія ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод».
Серед умов приватизації: погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців з дня переходу до нього права власності.
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