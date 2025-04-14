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Альтернатива Starlink: в Україні запустять виробництво терміналів OneWeb та Intelsat
08:49 14.04.2025 |
Українська компанія Stetman уклала угоду зі шведською Requtech щодо ліцензійного виробництва супутникових терміналів. Потенційно вони стануть альтернативою Starlink для військових та державних структур.
CEO компанії Stetman Дмитро Стеценко повідомив про домовленість, та зазначив, що йдеться про пласкі супутникові тарілки, подібні до автомобільної версії Starlink які працюватимуть на платформах OneWeb та Intelsat.
Відомо, що термінали OneWeb мають нижчу швидкість зв'язку (5/50 Mbps проти 20/200 Mbps у Starlink), проте вони забезпечують стабільніше підключення. Їх планують використовувати для критичних потреб - армії, держорганів тощо. У перспективі Stetman хоче вийти на європейський ринок.
За інформацією Dev.ua, угода з Requtech передбачає передачу технічної документації та права на самостійне виробництво терміналів в Україні. Водночас Requtech отримуватиме ліцензійний платіж за кожен пристрій. Stetman адаптує обладнання під українські потреби, використовуючи досвід створення власної моделі STARMOD для Starlink.
«Ми адаптуємо його під наші потреби, додаючи власний дизайн, захист та компоненти, які вже успішно застосовуємо у STARMOD для Starlink і постачаємо Силам безпеки та оборони України протягом останніх 2,5 року», - зазначив Стеценко.
У коментарі для DOU він додав, що компанія планує виробляти від 2000 до 10 000 терміналів щомісяця. Частина обладнання вже є, також готується закупівля високотехнологічного обладнання для конвеєрної лінії. Словом, як повідомляє Speka, обладнання Stetman вже сертифіковане й кодифіковане в Міноборони України, що пришвидшить запуск виробництва.
На початку квітня стало відомо, що Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової мережі Eutelsat - ще однієї альтернативи Starlink. За словами генеральної директорки Eutelsat Єви Бернеке, компанія прагне швидко доставити від 5 до 10 тисяч терміналів.
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