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АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд

 

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за $15 млрд, і європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Україна так і не отримала ті додаткові системи Patriot, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах", - сказав він.

За його словами, деякі європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем.

"Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" - зазначив президент.

За його словами, він виклав різні варіанти у розмові з президентом Дональдом Трампом.

"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", - сказав Зеленський.

Другий варіант, за його словами, ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет, і він просив про це нинішню і попередню адміністрацію США.

Також він згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії де розміщені американські системи Patriot і де немає військових дій, які могли б передати в України.

"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський, звертаючись до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, закликав посилити нашу країну десятьма додатковими системами Patriot.

У березні американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському співпрацювати з ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що наразі ведеться робота з іншими країнами для отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
Ключові теги: США
 

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